Hamar Backyard Ultra 50M fikk en flying start med 44 deltakere i premieren den samme helga i oktober fjor. 18 av disse, dvs. 40%, ga seg ikke før de måtte etter 12 timer. Hamarløperne som arrangerer light-utgaven av ultraløpet kunne glede seg over 60 til start i andre forsøk og smått imponerende 33 (55%) som gjennomførte 12 runder et halvt døgn senere.

Ingen tvil om at backyard- løping er sosialt. Her er er det Ronny Bohrmann (66) som leder an i "hovedfeltet på den 6. runden. (Foto: Rolf Bakken)

55 av 60 løp minst maraton

Det viktigste når en skal holde beina gående hele dagen er selvsagt å disponere kreftene og restituere mellom rundene. Det er lite å hente på å gå hardt ut bortsett fra å få litt lengre pauser mellom hver av de nesten 7 km lange rundene. Rangering skjer etter antall gjennomførte runder innenfor fristen på en time, og deretter raskeste tid på siste gjennomførte runde.



Da Kondis stakk innom midt i leken denne litt grå lørdagen ved Mjøsa, stod fortsatt 55 klare på startstreken for å gjøre sin 6. runde, altså tilnærmet en maraton. Denne runden var dagens mest utbytterike spurtrunde hvor de mest temposterke ble fristet til å gi gass. Med så mange motiverte for å legge ned et skikkelig dagsverk, ble det for øvrig ganske opplagt at man måtte spare på kruttet til sisterunden hvis man hadde ambisjoner om å vinne. For godt og vel halvparten var det imidlertid en motivasjon som gjaldt - å gjennomføre samtlige runder.



Ola Ramstad jr. fra Fåberg ga gass på den 6. runden og løp med 26:17 dagens raskeste runde. (Foto: Rolf Bakken) Forrykende sisterunde Blant herrene ble det en rysare av en finalerunde etter at Morten Stensberg som hadde ligget i front på de fleste rundene ble utfordret av Simen Smidesang som hadde kjørt et langt roligere tempo gjennom dagen. Morten trakk opp tempoet betydelig, men Simen var seig og hang på. Til slutt var det toppfarten etter nesten to maraton som ble avgjørende på det aller siste strekket inn mot mål der Morten avsluttet intervalløkta med 29:16 på de siste 7 km.



Morten Stensberg er relativt fersk som løper, men har noen maraton på CV-en bl.a med seier i Kongsvinger maraton i 2019. Lørdagens backyard på Storhamar var imidlertid hans debut i ultrasammenheng, og her gir 50-åringen sin skildring av den opplevelsen. - Konseptet som lavterskel der du gjør akkurat hva du vil angående fart er suverent og treffer nok mange. Jeg opplevde det overraskende at jeg ikke stivnet i det hele tatt imellom rundene. (Er jo 50 år og hofter/lysker begynner å bli greit slitt.) Som avdanket fotballspiller har jeg løpt småseriøst kun i 3 år så regner meg som sylfersk i dette gamet, forteller han til Kondis. Dagens vinnerdebutant er klar på hvem som har inspirert han til å utfordre seg med løpesko: - Jeg løper mye sammen med kona Marthe (Bakken Stensberg) og Rita (Nordsveen de Flon), og den positiveten de sprer om seg i treningsglede gjør løping kjempemorsomt. En sport for absolutt alle! Jeg tenker at det å kunne holde koken i 82 km høres helt ko-ko ut, men med dette backyard-konseptet blir det tilgjengelig for så mange flere. - Masse skryt også til arrangørene som vet akkurat hva som skal til av næring på sånne dager. Salt potetgull er en vinner, er den nybakte ultraløperens konklusjon - selv om han avslører at han neppe kommer til å bli ultraløper.

Simen Smidsang (86) fra Lillehammer IF tok det pent gjennom dagen og satset alt på sisterunden. Det holdt nesten. (Foto: Rolf Bakken) Rita med korona-kontroll

FIK Orions Rita Nordsveen de Flon hadde god kontroll i kvinnenes konkurranse som tredje løper i mål etter siste runde, men den rutinerte ultraløperen var langt fra sikker på utviklingen utover dagen. Etter sin imponerende seier i Oslo-trippelen har hun nemlig vært gjennom en periode med korona, og var ikke trygg på hvordan kroppen ville respondere når det begynte å røyne på. Med jevn løping på rundetider mellom 31 og 37 minutter holdt det fint, og hun hadde bestetid på alle rundene unntatt den nest siste da dagens toer Line Bredalslien løp noen sekunder raskere. Tynsetingen som er bosatt på Elverum disponerte også dagen perfekt og løp hele progressivt raskere. RULK-løper Marit Aamdal fra Hamar og Anna Ryymin fra Oslo løp likt over mål i tussmørket ved Prestrudhallen og delte 3. plassen i kvinneklassen.

Line Bredalslien leverte et ultraløp etter læreboka på Hamar lørdag. (Foto: Rolf Bakken)

Sånn glede var det mye å se på Hamar vest lørdag. Her er det Rørepinne Runners-duoen Glenn Jørgensen og Maren Persson som er i ferd med avslutte første halvdel av rundene i upåklagelig humør. (Foto: Rolf Bakken)

Forhåndsomtale av løpet:

Den andre utgaven av Hamar Backyard Ultra 50M går 22. oktober