Helgens utgave av Bygdøymila var den ellevte for arrangør Bygdøy IL, og 851 fullførende deltakere er svært godt i en tid hvor de fleste løp har markant nedgang. På den lengste og mest populære distansen, 10 kilometer, stilte hele 518 løpere til start. 6-kilometeren ble løpt av 149 sprekinger, mens 267 løp 3 kilometer. Bygdøymila byr også på Minimila for de minste.



Stemningen i løypa, og ikke minst i målområdet, var upåklagelig. (Foto: Arrangøren)



Bygdøymila er som nevnt et løp hvor de fleste kan finne en passende distanse. Fra den lengste på 10 kilometer til den korteste Minimila på 700 meter. Og traséen svinger seg rundt i den vakre naturen på Bygdøy i Oslo. Underlaget varierer mellom skogsbunn, grus og asfalt.



Henrik Ingebrigtsen sørget for god stemning

En Ingebrigtsen-kar i topp humør sørget for å spre god stemning til alle tilskuere og løpende. Han stod for intervjuer av løpere, og var den som satte igang gruppene. Han stilte også kritiske spørsmål av typen: - Tror du at du hadde løpt fortere hvis du hadde hatt bart.



Gode bidrag fra lokale krefter

Nytt av året var oppvarmingen, som denne gangen var i regi av sanger, skuespiller og artist Lene Kløvstad Johansen.



Lene Kløvstad Johansen stod for oppvarmingen.



Nytt for året var det også at Bygdøy Kolonial var tilstede. De hadde tatt med seg sin egen kokk, som laget en helt fantastisk god suppe. Den var til glede for alle som ønsket noe å varme seg på, og det var visstnok flere som måtte hente både en, to og tre ganger.





To ansatte fra Bygdøy Kolonial var på plass og serverte nydelig suppe. (Foto: Arrangøren)

10 kilometer

Det var Åsmund Skatvedt fra SK Vidar som løp raskest gjennom terrenget på den lengste distansen. Han løp på 34.52, og var med det 20 sekunder foran Kjetil Andre Bjerkrheim fra Bromma IL. Peder Myhre fra Team Fleischer Finans tok tredjeplassen med 35.20. Av kvinnene var det Marion Tibar fra SK Vidar som vant da hun løp på 41.10. Amanda Borge Byrkjeland fra Fiskebeinern SK ble nummer to med 41.16, sekundet foran Line Valåmo.



Ungjentene imponerte på 6 kilometer

I kvinne-/jenteklassen var det fire jenter i klasse 12-13 år som sørget for å ta de fire første plassene. Josefina Gustumhaugen Flo var aller raskest og løp i mål på imponerende 24.19. Lilly Kvikne Silgjerd fra Koll løp på 26.34 og ble nummer to. Aurora Fleischer løp på 26.37 og ble nummer tre, mens Maja Borgaas tok fjerdeplassen med 26.47.



Henrik Ingebrigtsen sammen med tre meget raske jenter. F.v. Aurora Fleischer (Bygdø), Josefina Gustumhaugen Flo (Lyn) og Lilly Kvikne Siligjerd (Koll). (Foto: Arrangøren)



Det ble svensk seier i herreklassen på 6 kilometer, da Erik Sjökvist i klasse 50-54 år løp raskere enn alle! Løpet ble gjort unna på 18 minutter og 54 sekunder. Kristian Lied Olsen fra 2. Gardekompani tok andreplassen med 18.57, mens Jan Billy Aas fra Team Sportsmanden ble nummer tre med 22.00.



... og ungutta viste seg fram på 3 kilometer

Mens de yngste jentene herjet på 6 kilometeren, var det de yngste gutta som var raskest på den halve distansen, 3 kilometer. Axel Aamodt var raskest av alle med 10.06, og Joachim Aas fra Røa IL ble nest best med 10.17. Begge to løper i klasse 12-13 år. Jesper Kellman fra Lyn Ski ble nummer tre med 10.26. Den tiden holdt til klar seier i klasse 14-15 år.



I kvinneklassen vant Precious Laguna med 13.32. Hege Wollan løp på 14.48 og ble nummer to, og Embla Berman var ett sekund bak og ble nummer tre med 14.49. Hun vant 12-13-årsklassen.



En stolt daglig leder i Bygdøy IL, Einar Kjerschow, i samtale med speaker Øystein Rodem. (Foto: Arrangøren)



