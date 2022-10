Tidligere i høst har vi skrevet om Morten Gjendem og Simon Østreng Velands herjinger øverst på resultatlistene. I Djupadalten sist helg la de nok en gang beslag på de to øverste plassene, da 566 deltakere løp 9,3 kilometer. Totalt var det tett oppunder 1000 deltakere som løp enten Minidalten, Skeisdalten eller Djupadalten. I den korteste løypa på 690 meter stilte nær 250 barn til start.



Gjendem og Østreng Veland igjen

Ikke overraskende var det altså Morten Gjendem som kom først i mål også denne helgen. Men det var han første seier på tre starter i Djupadalten.

– Tiden var bra og jeg kom først i mål. Da må man jo være fornøyd. Jeg visste at om jeg åpnet for hardt fra start, så ble det et lite lureløp. Jeg satte inn et rykk akkurat etter at vi kom ned bakken fra Stemmen og heldigvis holdt det helt inn, fortalte vinneren til Haugesunds Avis etter løpet.



Morten Gjendem løp til topps igjen. (Foto: Dag Eliassen, HIL)

Det pleier ikke å skille så altfor mange sekunder ned til Simon Østreng Veland, og det gjorde det heller ikke denne gangen da det ble 10 sekunder. Løpstidene ble henholdsvis 29.13 og 29.23 på de to klubbkompisene fra Haugesund IL. Gjendem forteller videre til avisen at han nå går inn i en roligere treningsperiode, men at han kanskje tar med seg 10-kilometeren under Karmøy maraton.



Simon Østreng Veland tok andreplassen. Igjen. (Foto: Dag Eliassen, HIL)

På tredejplass i Djupadalten kom Tedros Haile, også han fra Haugesund IL. Det betyr at seierspallen ble en ren kopi av pallen fra Aibelsprinten i september.



Tedros Haile ble nummer tre. (Foto: Dag Eliassen, HIL)

Kristine Lande Dommersnes til topps med ny pers

I kvinneklassen var det også en Haugesund IL-løper som tok den gjeveste plasseringen. Kristine Lande Dommersnes tok sin fjerde seier i Djupadalten, og satser på sin tredje strake neste år.

– Jeg vant i fjor og i år, så nå går jeg for tre på rad, fortalte hun smilende til Haugesunds Avis.



Kristine Lande Dommersnes tok sin fjerde seier i Djupadalten. (Foto: Dag Eliassen, HIL)

Løpstiden 32.36 var nøyaktig tre minutter raskere enn nest beste kvinne, og for Dommersnes betød det ny pers i løypa.

– Jeg er veldig fornøyd med seier og ny pers. Jeg visste at jeg hadde den beste tiden av de som stilte på startstreken, så jeg hadde selvsagt et håp om å ta seieren. Planen var å åpne rolig, men jeg merket at jeg egentlig åpnet litt for fort og fikk kjenne det på slutten. Men kanskje det var det starten som gjorde at jeg sikret personlig rekord, sa hun til Haugesuns Avis.



De unge løperne imponerte - igjen

Nok en gang lar vi oss imponere av prestasjoner i de yngre aldersklassene. På den 9,3 kilometer lange Djupadalten vakte det oppsikt da 13 år gamle Elias Landøy Rasmussen fra Haugesund feide gjennom løypa på 32.08, til en snittfart på 17,4 km/t. Allerede for to år siden løp han meget raskt, da han som 11-åring løp på 19.02 på 5-kilometeren under Haugesund Avis Halvmaraton. I samme løp presterte han 17.11 i år. Prestasjonen i Djupadalten denne helgen ga ham en 8. plass totalt.



Elias Landøy Rasmussen imponerte. (Foto: Dag Eliassen, HIL)

Like rått er løpet til 11 år gamle Othelie Stave-Wigene på den 3,8 kilometer lange Skeisdalten. Den unge løperen fra Haugesund IL holdt en snittfart på 17,8 km/t og tok totalseieren på distansen! I sommer løp hun 5 kilometer i Haugesund Avis Halvmaraton på 17.56.



Skeisdalten ble nok et strålende løp for Othelie Stave-Wigene. Her i front foran de to nest beste. F.v. Susanne Wigene, Nora Jakobsen og Othelie foran. (Foto: Dag Eliassen, HIL)





Djupadalten 9,3 km - 10 beste Gutter/Herrer

Plass BIB Navn Klubb /Sted Klasse Tid Diff. 1 1516 Morten Gjendem Haugesund IL / HIL M30-34 29:13 0:00 2 1178 Simon Østreng Veland Haugesund Idrettslag M20-24 29:23 0:10 3 1175 Tedros Haile Haugesund IL M20-24 29:54 0:41 4 1553 Kristoffer Nordhus Haugesund IL M25-29 30:52 1:39 5 1541 Stian Vestbø Haugesund IL M40-44 31:35 2:22 6 1615 Stian Bråten Johannessen Bagn IL / FM Gruppen M25-29 32:04 2:51 7 1209 Espen Helgeland Kortlaget M35-39 32:05 2:52 8 1445 Elias Landøy Rasmussen Haugesund M13-14 32:08 2:55 9 1364 Luke Cambridge Team Northmanocr M30-34 32:13 3:00 10 1213 Petter Natås Tøde Sport / Straye Flammekaster M30-34 32:22 3:09



Djupadalten 9,3 km - 10 beste Jenter/Kvinner

Plass BIB Navn Klubb /Sted Klasse Tid Diff. 1 1506 Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL K20-24 32:36 3:23 2 1671 Marthe HANSSEN KOPERVIK K30-34 35:36 6:23 3 1605 Helena Hope Spirit Friidrettsklubb K25-29 36:11 6:58 4 1163 Mari Arnestad Club Solo K30-34 36:14 7:01 5 1210 Ann Kristin Mosbron Haugesund Triatlonklubb K40-44 36:47 7:34 6 1354 Anna Sofie Førre HAUGESUND K25-29 37:07 7:54 7 1423 Annette Velde Sande BFG Bergen Løpeklubb K40-44 38:15 9:02 8 1415 Margrethe Førre Nardocci Langhusløperne K40-44 39:21 10:08 9 1581 Tina Barane HAUGESUND K40-44 39:34 10:21 10 1654 Floriana Alija OCR Norway K35-39 39:49 10:36

Skeisdalten

Som nevnt var Othelie Stave-Wigene raskest av alle. I kvinneklassen ble Othelies mor, Susanne Wigene, nummer to med 12.53, mens Nora Jakobsen ble nummer tre med 13.07. Alle representerer Haugesund IL. Raskest av gutta var 12-åringen Eivind Vikingstad fra Torvastad IL på 13.42. Andreplassen gikk til Kristian Melkeråen fra Haugesund IL med 14.16, og tredjeplass ble det på Halvard A Knutsen Østebøvik fra Plogen Skiklubb. Han løp på 14.24.



Totalt løp 128 deltakere Skeisdalten.





Skeisdalten 3,8 km - 10 beste Jenter/Kvinner

Plass BIB Navn Klubb /Sted Klasse Tid Diff. 1 159 Othelie Stave-Wigene Haugesund IL K11-12 12:49 0:00 2 163 Susanne Wigene Haugesund IL K40-44 12:53 0:04 3 175 Nora Jakobsen Haugesund IL K15-16 13:07 0:18 4 172 Mari Tordal Kvande Haugesund IL K11-12 13:53 1:04 5 221 Linea H. Fjelldalselv Vindafjord IL K11-12 15:37 2:48 6 220 Line Fjelldalselv Vindafjord IL K40-44 15:42 2:53 7 177 Frida Å.lone VORMEDAL K11-12 16:28 3:39 8 165 Eli Thorsdatter Mella Norsk Radiografforbund K40-44 17:05 4:16 9 170 A. Louise Synnes Jepsen Haugesund IL K11-12 17:05 4:16 10 188 Ida T Bjørhovde Autostore K25-29 17:13 4:24



Skeisdalten 3,8 km - 10 beste Gutter/Herrer

Plass BIB Navn Klubb /Sted Klasse Tid Diff. 1 209 Eivind Vikingstad Torvastad IL M11-12 13:42 0:53 2 185 Kristian Melkeråen Haugesund Idrettslag M13-14 14:16 1:27 3 206 Halvard A Knutsen Østebøvik Plogen Skiklubb M13-14 14:24 1:35 4 225 Peter Bøe Veldt Haugesund IL M13-14 15:04 2:15 5 133 Markus James Ratcliff HAUGESUND M15-16 15:56 3:07 6 151 Oddvar Frøyland HAUGESUND M11-12 16:04 3:15 7 190 Jørn Stave Haugesund IL M45-49 16:13 3:24 8 141 Nils Kvalvik RÅDAL M11-12 16:16 3:27 9 205 Thormod Knutsen Østebøvik Plogen Skiklubb M11-12 16:29 3:40 10 217 Mikael Hatlestad Selle Vard M11-12 16:35 3:46



Mer informasjon

Se alle resultater her

Løpets hjemmeside

Se flere bilder på Facebook