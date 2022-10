Bård Arvid Kronstad toppet lista i sesongens første av seks løp, men bare 12 sekunder bak ble det spurtoppgjør om de neste plassene. Den duellen kom den tidligere Ren-Eng og Vidar-løperen Ragnhild Kvarberg seirende ut av og henviste Erik Syversen til 3. plassen på totallista. I herreklassen var det ungdommelig innslag på 3. plass ved Marcus Danielsen.

Tre damer topp ti

Det var også flere raske damer i sesongåpningen. Silje Christiansen var en god nummer to med 18.59, bare 18 sekunder bak sin årsbeste som er den nest beste tiden i 45-49 årsklassen i år. Ragnhild Kvarbergs tid var for øvrig årets 4. beste tid i en kontrollmålt løype i klasse 40-44 år. For de som ikke kjenner løypa i Hamarkarusellens Vinterutgave så er den slett ikke flat med drøye 50 høydemeter, de fleste i en sammenhengende stigning mellom 1,0 og 2,5 km. Tredje dame i mål, Heidi Syversen, var også nær ved å bryte en ny barriere med 20.03, bare tre dager etter at hun brøt 40 minutters-grensa i Hytteplanmila.

Lav terskel - høy trivsel

Det var gledelige 39 startende på kveldens lavterskel konkurranseøkt, og etter lovnadene å dømme ser arrangøren i Bedriftsidretten i Innlandet de fleste igjen om fire uker. Da håper de at enda flere har fått øynene opp for den glimrende muligheten til en treningsøkt i konkurranse med seg selv, naboen eller arbeidskollegaen.

Noen som virkelig hadde tatt utfordringen var IF Forsikring som stilte med hele åtte deltagere på startstreken! Tar noen bedrifter utfordringen, tro? Den er herved overbrakt fra arrangøren, og bedriftsdueller må vel være bedriftsidrett og teambygging av beste merke?

