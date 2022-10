Den tradisjonsrike løpskarusellen som går fra oktober til mars åpnet denne gangen med en oppslutning som vi må tilbake til før koronapandemien for å finne maken til. Det var 65 løpere som stilte med startnummer i det første løpet, som er bra når vi tar i betraktning at gjennomsnittsdeltakelsen har pleid å ligge under 40 deltagere.

Det gikk raskt unna også i dette løpet. Blant kvinnene var Eli Anne Dvergsdal ganske suveren, hun løp i mål på 17:20, og da hadde hun også vært en tur nede i asfalten i en sving. Dette var tre minutter foran neste kvinne, Vilde-Sofie Torvund fra arrangørklubb Fri IL. Det var også en Fri-løper på tredjeplass, Marianne Nesbø Ådland.

For mennene hadde vi 6 løpere under 18 minutter, mange av dem kom fra Osterøy. Her var det også en suveren vinner i 17 år gamle Jonas Skjerven fra Mjøsdalen IL (som holder til på Osterøy). På andreplass kom Daniel Bruvik fra Osterøy IL. Deretter fulgte fire løpere som alle kom seg inn på tider på 17-tallet: Thomas Skjæveland, Martin Kåstad, Karl Pettersson og Stig Amundsen.

Det var ganske gode forhold, 11 grader, men litt vind.

God oppslutning i sesongåpningen av Frikarusellen.



Jonas Skjerven med klar seier blant mennene.

10 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1127 Jonas Skjerven Mjøsdalen IL Gutter 16 - 17 år 16:06 2 1119 Daniel Bruvik Osterøy IL Menn 23 - 39 år 17:15 3 88 Thomas Skjæveland FRI IL Menn 45 - 49 år 17:28 4 1110 Martin Kåstad Mjøsdalen IL Menn 23 - 39 år 17:39 5 109 Karl Pettersson FRI IL Menn 23 - 39 år 17:47 6 95 Stig Amundsen INDRE ARNA Menn 50 - 54 år 17:54 7 1113 Christopher Ullrich ESPELAND Menn 23 - 39 år 18:08 8 1109 Inge Magnar Hauståker Osterøy IL Menn 45 - 49 år 18:20 9 1125 Stian Moss Gneist, IL Menn 23 - 39 år 18:36 10 101 Nils Tore Sæterdal FRI IL Menn 55 - 59 år 19:12



Daniel Bruvik klokker inn som andremann.



Eirik Frøholm blir forbiløpt av Vilde-Sofie Torvund rett før målstreken. Vilde-Sofie blir nummer to blant kvinnene.

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1124 Eli Anne Dvergsdal Gneist, IL / Dynafit Kvinner 23 - 39 år 17:20 2 85 Vilde-Sofie Torvund IL FRI Jenter 16 - 17 år 20:23 3 120 Marianne Nesbø Ådland FRI IL Kvinner 50 - 54 år 21:41 4 117 Tonje Lien Sletten INDRE ARNA Kvinner 23 - 39 år 21:58 5 86 Signe-Marie Torvund IL FRI Jenter 18 - 19 år 22:15 6 69 Astrid Olafsdottir FRI IL Kvinner 55 - 59 år 22:27 7 106 Vilde Kvamme INDRE ARNA Kvinner 23 - 39 år 22:43 8 1116 Tonje Fløystad Ebats Kvinner 55 - 59 år 23:21 9 81 Linn Lohne FRI IL Kvinner 23 - 39 år 23:34 10 1114 Ann-Helen Dalen Straume Kvinner 23 - 39 år 24:23 11 73 Lisbeth Hammersland INDRE ARNA Kvinner 55 - 59 år 25:11 12 65 Nora Hauge Svendsen Løperjenter Kvinner 50 - 54 år 26:17 13 66 Bjørg Fagnastøl INDRE ARNA Kvinner 60 - 64 år 26:21 14 1111 Elisabeth Hilton Subaru Norge as Kvinner 55 - 59 år 26:53 15 68 Birte Nordbø INDRE ARNA Kvinner 55 - 59 år 28:44 16 84 Helene Torvund IL FRI Kvinner 40 - 44 år 28:56 17 112 Maria Nævdal FRI IL Kvinner 40 - 44 år 29:00 18 91 Trine Lohne FRI IL Kvinner 40 - 44 år 29:22 19 119 Vigdis Gaupholm Reigstad FRI IL Kvinner 45 - 49 år 33:13 20 79 Tone Bt ESPELAND Kvinner 50 - 54 år 36:25 21 121 Britt Torvund FRI IL Kvinner 80 - 84 år 38:33



Vilde-Sofie Torvund, Fri IL.



Noen av de entusiastiske deltakerne: Elisabeth Hilton, Bjørg Fagnastøl, Nora Hauge Svendsen, Lisbeth Hammersland, Birte Nordbø, Vilde Kvamme, Tonje Lien Sletten. Foran: Jakob Toftevåg.



Trine Lohne.



Vigdis Gaupholm Reigstad hadde tatt med seg hunden denne gangen, men det var visst ikke så mye drahjelp i den.



Britt Torvund var løpets eldste deltager: hun deltar i klasse Kvinner 80 - 84 år. Som hun vant klart.