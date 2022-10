Natten- og Korta Natten-løperne gjør seg klar til jaktstart.

Der var terrenget varierende med både bakker og flater. Holde rede på stier og kompassretning var viktig. Stort sett lettløpt, men noen områder med tettere skog. Se GPS-spor fra en del løpere i Livelox! Etter målgang ble det som vanlig diskutert kart og løyper til enkel servering og premieutdeling.

Vinnere av finalen i Nattajakta 2022:

Långa natten ble vunnet av Peder Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK

Natten ble vunnet av Kristin Johansson, Västvärmlands OK og Ragnar Lande, Eidskog OL

Korta Natten ble vunnet av Elisabeth Ekenbäck, OK Mangen og Sebastian Tangen Holtet, Eidskog OL

Letta Banan ble vunnet av Synne Sørli, Eidskog OL

Løpsopplegg

Natt-orientering - helt på grensen. 4 etapper. 3 innledende løp med vekselvis fellesstart og fristart leder fram til en avsluttende jaktstart. De to beste resultatene fra de tre innledende etappene legger grunnlaget for tidsdifferansene på jaktstarten. Nytt forsøk på en landskamp mellom norske og svenske deltagere. En uhøytidlig og prestisjefylt kappestrid mellom brødrefolkene i grenselandet. Det landet som ender opp med flest poeng etter 4 etapper vinner.

Løyper

«LÅNGA NATTEN» 40 MIN HERRER | DAMER

«NATTEN» 30 MIN DAMER | HERRER

«KORTA NATTEN» 20 MIN HERRER | DAMER

«LETTA NATTEN» 10 MIN ÅPEN

Poeng: 25 p til nr. 1, 22p til nr. 2, 20p til nr. 3. 19 poeng til nr. 4, 18 poeng til nr. 5, osv. Alle deltagere som stiller til start får min. 5poeng. 1 poeng = 5 sekunder forsprang i jaktstarten.

Poengliste/jaktstartliste

Innendørs garderobe.

Martin Koppfeldt Fogelberg (til venstre) diskuterer kart og løype med Peder Gjølstad Røhnebæk.

Mat og drikke til løperne.

Vinner Långa Natten, Peder Gjølstad Røhnebæk, og vinner Natten damer, Kristin Johansson.

Kveldens Natten-løype.

