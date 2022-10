Det ble oppnådd mange sterke resultater i Hytteplanmila også i ungdomsklassene. Norsk 10 km-statistikk for 2022 ser helt annerledes ut etter 22. oktober. Det er 10 ungdomsklasser det føres statistikk for, 5 for jenter og 5 for gutter. I 9 av de 10 klassene er det nå resultater fra Hytteplanmila som topper 2022-statistikken. Kun i klasse 16-17 år for jenter er det resultater fra andre løp som topper statistikken. Beste jente fra Hytteplanmila ligger på 6. plass.



Ikke bare er det på førsteplassen vi finner resultater fra Hytteplanmila. I noen klasser er det flere resultater på toppen av aldersklassen som kommer fra Hytteplanmila. I klasse menn 20-22 år er det hele 8 som løp Hytteplanmila på topp i klassen.



Samtlige norske klasserekorder i ungdomsklassene er satt i Hytteplanmila, og en av den ble satt i år. Magnus Øyen fra Rindal forbedret Sondre Strande Omlands rekord fra i fjor med 26 sekunder.



Norske klasserekorder i ungdomsklasser per 22.10.2022

Klasse tid navn år Gutter 12-13 år 32.37 Sondre Strande Omland 2020 Gutter 14-15 år 30.56 Magnus Øyen 2022 Gutter 16-17 år 29.17 Abdullahi Dahir Rabi 2020 Junior 18-19 år 27.54 Jakob Ingebrigtsen 2019 Junior 20-22 år 28.28 Narve Gilje Nordås 2020 Jenter 12-13 år 36.59 Emma Kirkeberg Mørk 2015 Jenter 14-15 år 35.09 Anna Marie Nordengen Sirevåg 2019 Jenter 16-17 år 34.11 Ina Halle Haugen 2020 Junior 18-19 år 31.29 Karoline Bjerkeli Grøvdal 2009 Junior 20-22 år 31.46 Karoline Bjerkeli Grøvdal 2012



De beste i ungomsklassene for jenter





Best av de yngste jentene: Nr. 1 Kristine Grimstad fra BUL, nr. 2 (tv) Emilie Veden Nørgaard fra medarrangør av Hytteplanmila, Holeværingen, og nr. 3 (th) Filippa Sørlien fra Krokkleiva. (Foto: Per Inge Østmoen)



Jenter 12 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 1532 Kristine Grimstad BUL IL K12 49:29 2 3496 Emilie Veden Nørgaard Holeværingen K12 50:17 3 4551 Filippa Sørlien K12 50:18



De to beste 13-åringene: Nr. 1 Hannah Martine Bergh fra Drammen og nr. 2 og Ingrid Engen fra Sunndal (tv). (Foto: Per Inge Østmoen)



Jenter 13 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 770 Hannah Martine Bergh Kniveåsen Rønners K13 40:58 2 3498 Ingrid Engen Sunndal Il Friidrett K13 41:24 3 2465 Alise Haugen Seiersten Ås IL K13 48:30



De tre på pallen: Andrea Brække fra Hamar på gullplass, nr. Wilma Torbiörnsson fra Ullensaker/Kisa og nr. 3 Venus Abraham Teffera fra SK Vidar på tredjeplass. (Foto: Per Inge Østmoen)



Det var høyt nivå i klassen og disse tre topper nå også årsstatistikken for jenter 14-15 år. Andrea løp godt da Hamarløpet var tilbake i slutten av mai og ble nr. 2 på 37.04. Nå gikk det enda 1,5 minutter fortere.



Jenter 14-15 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 56 Andrea Brække Hamar IL K14-15 35:33 2 25 Wilma A. Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL K14-15 36:25 3 4142 Venus Abraham Teffera Vidar Sportsklubben K14-15 37:50 4 2223 Aurora Langbakk BUL IL K14-15 38:56 5 4412 Aurora K. Brandt Sande IL Koll K14-15 39:40

De to beste: Selma Skisaker fra Larvik øverst på pallen og Eline Skretteberg fra Solbergelva på andreplass. (Foto: Per Inge Østmoen)



Jenter 16-17 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 988 Selma Skisaker Larvik Turn og IF K16-17 42:02 2 3026 Eline Skretteberg Team Skretteberg K16-17 43:06 3 1328 Maren M. Berntsen NTG Lillehammer K16-17 44:58

Topp tre: Anna Marie Nordengen Sirevåg fra SK Vidar ble klar vinner foran Gjendine Rebård (tv) fra Sandefjord og fra klubben med så mange lovende løpere, Runar og Solveig Steen Hofstad fra Mjøndalen og Hellas IF ble nr. 3. (Foto: Per Inge Østmoen)



Jenter 18-19 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 10 Anna Marie N. Sirevåg Vidar Sportsklubben K18-19 35:20 2 77 Gjendine G. Rebård Runar IL K18-19 38:29 3 52 Solveig Steen Hofstad Hellas IF K18-19 39:16 4 1429 Maren Dalby Bårnås Ringerike FIK K18-19 40:15 5 74 Maren Austevik Bø Gular IL K20-22 36:02 6 86 Frida Byfuglien Lillehammer IF K20-22 36:07 7 90 Petronella T. Halle Runar IL K20-22 36:55



Høyt nivå i klassen: Kristine Meinert Rød (bildet) studerer i Trondheim, men løper for Oppegård IL. Hun er årets "komet" i norsk løping og blir stadig bedre, men sju jenter under 37 minutter er sterkt. Og det i en klasse som seinest i fjor var langt svakere. Da var det ingen i klassen som løp fortere enn 37 minutter. (Foto: Hytteplan)

Damer 20-22 år

pl. st.nr. navn klubb klasse tid 1 8 Kristine Meinert Rød Oppegård IL K20-22 33:12 2 12 Mari Roligheten Ruud Runar IL K20-22 34:24 3 22 Adele Norheim Henriksen Gular IL K20-22 34:26 4 27 Emilie Mo Vidar SK K20-22 35:41 5 74 Maren Austevik Bø Gular IL K20-22 36:02 6 86 Frida Byfuglien Lillehammer IF K20-22 36:07 7 90 Petronella Tordsdatter Halle Runar IL K20-22 36:55





De beste i gutteklassene

10 km er regnet som et langt løp for 11-åringer og Kondis fører kun statistikk for 12-13 år og oppover, men likevel hadde også en del 11-åringer sikret seg et startnummer i Hytteplanmila. Det siste er ikke så enkelt siden Hytteplanmila blir fort blir fulltegnet. Lukas Jåvoll Hagen (4284) ruvet ikke mye i feltet, men løp riktig fort og var beste 11-åring.





Liten gutt som løper fort: Lukas Jåvoll Hagen fra Brandbu har allerede drevet med friidrett i noen år og har en banepers på 7.09 på 2000 m. Nå gikk det nesten like fort på fem ganger den distansen. (Foto: Kjell Vigestad)





På pallen: Høyest opp for Lukas Jåvoll Hagen, nr. 2 Eirik Ness Andreassen (tv) fra Haugsbygd Ski (Hønefoss) og (th) Christopher Wiig, SK Vidar. (Foto: Per Inge Østmoen)

Gutter 11 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 4284 Lukas Jåvoll Hagen Brandbu IF M11 38:35 2 2300 Eirik Ness Andreassen Haugsbygd ski M11 46:55 3 1176 Christopher Wiig Vidar SK M11 47:02





De tre beste: Elias Gihle representerer Holeværingen og var helt på hjemmebane da han vant 12-årsklassen. Nr. 2 og 3 ble to BUL-gutter: Fredrik Ness Evensmo og Nicholas Garvik. (Foto: Per Inge Østmoen)



Gutter 12 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 1201 Elias Gihle IL Holeværingen M12 40:34 2 803 Fredrik Ness Evensmo BUL IL M12 43:54 3 4093 Nicholas Garvik BUL IL M12 44:13





Ruver ikke mye: Per August Halle Haugen er ikke spesielt storvokst for alderen, men du verden hvor fort det går. 12-åringen, som fyller 13 lillejulaften, løp på 34.03 i 10 km i Oslo Maraton og toppet allerede ungdomsstatistikken i Norge før Hytteplanmila. Nå gikk det 46 sekunder fortere. (Foto: Kjell Vigestad)



Per August Halle Haugen er yngstemann av fire hurtigløpende barn av Gunhild Halle Haugen og har Per Halle som bestefar, han som for nesten 50 år siden løp 5000 m på 13.27, så fikk vi lurt inn litt friidrettshistorie i artikkelen.



Men Per August løper ikke fordi han har en solid familiearv å leve opp til, men fordi han elsker det. Han var ikke langt unna klasserekorden til Sondre Strande Omland på 32.37. Med et år til i klasse 12-13 år kunne han kanskje klart det, men ble født noen dager for tidlig til det.







Morske, men flinke smågutter på pallen: Per August Halle Haugen, Runar ble nr. 1, Thomas Helland, Tyrving nr. 2 og Emanuel Aarseth fra Jølster nr. 3. (Foto: Per Inge Østmoen)



Gutter 13 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 4120 Per A. Halle Haugen Runar IL M13 33:17 2 2306 Thomas Helland Tyrving IL M13 36:06 3 4481 Emanuel Aarseth Jølster IL M13 39:29



Tre gode ungdomsløpere: Først Magnus Øyen fra Rindal som satte norsk aldersrekord i klasse 14-15 år, bak han vinneren av klasse 16-17 år og så Jesper Lundin som ble nr. 8 i klasse 20-22 år. (Foto: Kjell Vigestad)



De beste i en klasse med hele 10 som løp på 35.01 eller bedre: Magnus Øyen øverst på pallen, nr. 2 (tv) Elias Haugen Torjussen, SK Vidar og nr. 3 (th) fra Knarvik utenfor Bergen, Jonas Iversen Lilleskare, FIL AKS-77 som hadde sin tvillingbror noen sekunder bak seg i mål på 4. plass. (Foto; Per Inge Østmoen)



Gutter 14-15 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 197 Magnus Øyen Rindal IL M14-15 30:56 2 708 Elias Haugen Torjussen SK Vidar M14-15 33:09 3 440 Jonas I. Lilleskare Fil Aks-77 M14-15 33:20 4 441 Andreas I. Lilleskare Fil Aks-77 M14-15 33:26 5 4257 Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF M14-15 33:28 6 4393 Henrik Jørgensen Fossum IF M14-15 33:33 7 3904 Vidar Junior Bjørnås Målselv IL M14-15 34:29 8 4318 Emil August Longva Rustad IL M14-15 34:42 9 4327 Åsmund Sunde Førde Jølster IL M14-15 34:55 10 4220 Amund Nybakke Oppegård IL M14-15 35:01



Alene på pallen: Nr. 2 og 3 hadde lang vei hjem og hadde reist før premieutdelingen, så 16-årige Nahom fra Drammen og Sturla IF fikk ikke selskap på pallen. (Foto: Per Ingen Østmoen)



Nahon har hatt veldig fin framgang i 2022 og har enda et år igjen i klassen. 14-15-årsklassen imponerte mest, men det var mange gode tider også i 16-17-årsklassen. Det er stor tilvekst av unge løpere i det norske løpsmiljøet.

Gutter 16-17 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 235 Nahom Tesfalem Tewelde Sturla IF M16-17 31:11 2 186 Lars Horten Jordet Ren-Eng FIK M16-17 31:26 3 228 Martin U. Sløgedal Kristiansands IF M16-17 32:23 4 267 Simen Skeide Paulsen Ullensaker/Kisa IL M16-17 32:33 5 2297 Jens K. Samuelsen Rjukan Idrettslag M16-17 33:09 6 4461 Sigurd Størmer-Antonsen IL Koll M16-17 34:20 7 4531 Balder Meland Vidar Sportsklubben M16-17 35:09 8 423 Ole-Kristian L. Kværner Ullensaker/Kisa IL M16-17 35:20



Nr. 1 og 2 etter 3 km: U20-juniorene Abdullahi Rabi og Joel Lillesø leder løpet foran et kobbel av sterke løpere. (Foto: Kjell Vigestad)



Abdullahi og Joel gikk med tidene fra Hytteplanmila rett til topps på den europeiske 10 km statistikken. Mikkel Thomassen fra Tjalve og Esten Hansen-Møllerud Haugen er nr. 13 og 14 på den samme statistikken. Da kan vi snakke om å være best i Europa.



Nr. 3 på statistikken er Axel Vang Christen fra Danmark, som vant U20-klassen i EM i terrengløp i fjor der Abdullahi ble nr. 2 og Joel nr. 3. Vi gleder oss til EM i terrengløp i Torino 11. desember. Da får vi håpe at Axel Vang Christen er på plass igjen. Han snublet i et hinder under EM i München og skadet seg. Og 3000 m-hinderløperen fra Andorra som stoppet og hjalp Axel ut av løpebanen, fikk fair-play-prisen under friidrettsgallaen i Tallinn sist søndag hvor Jakob Ingebrigtsen ble kåret til Europas beste friidrettsutøver..

Gutter 18-19 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 106 Abdullahi Dahir Rabi Runar IL M18-19 28:23 2 101 Joel Ibler Lillesø Bagsværd Atletik kl. M18-19 28:38 3 117 Mikkel B. Thomassen Tjalve IK M18-19 30:30 4 187 Esten H.-M. Hauen Ren-Eng FIK M18-19 30:32 5 128 Merlijn Van Der Velden M18-19 31:31 6 268 Eivind Duelien Vaaje Kongsvinger IL M18-19 32:04 7 256 Andreas Heierstad Ivrig IL M18-19 32:15 8 1501 Andreas Ullern Tonning Ullensaker/Kisa IL M18-19 32:44 9 2619 Daniel Måkestad Fadnes Gular IL M18-19 32:47 10 266 Carl A. Jensehaugen Ullensaker/Kisa IL M18-19 32:58



Sterk topptrio: Ibrahim Buras (133) har tatt store steg denne sesongen og imponerte med offensiv løping. Gledelig at også Jonatan Vedvik er tilbake etter langt fravær. (Foto: Kjell Vigestad)



Magnus Tuv Myhre var ikke helt fornøyd etter løpet. Når man er misfornøyd 28.44 på mila, da er forventningen høye. Og det skal de være etter en 7. plass på 10.000 m i EM i München. Magnus har vært med på det meste i en lang sesong og vunnet mye. Nå blir det høydetrening for han Abdullahi, Karoline, Jakob og Zerei foran EM i terrengløp. Ingen av dem stiller derfor i Nordisk mesterskap i terrengløp i Kristiansand om en drøy uke. Norge har likevel et slagkraftig lag.

Menn 20-22 år

pl. st. nr. navn klubb klasse tid 1 103 Magnus Tuv Myhre Brandbu IF M20-22 28:44 2 133 Ibrahim Buras Tjalve IK M20-22 29:13 3 137 Jonatan Andersen Vedvik Tønsberg FiK M20-22 29:50 4 173 Marius Liljeberg Wang Herkules Friidrett M20-22 30:16 5 112 Martin Kirkeberg Mørk Hellas IF M20-22 30:18 6 204 Henrik Marius Laukli Strindheim il M20-22 30:34 7 164 Cornelius Bjørk Bækkelagets SK M20-22 30:52 8 230 Jesper Lundin BUL-Tromsø M20-22 31:11 9 135 Theodor Berre Jacobsen Vidar Sportsklubben M20-22 31:25 10 3679 Even Storeheier M20-22 31:35



