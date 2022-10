(Alle foto: Arne Dag Myking)

Det ble en skikkelig finale på sesongen i Åsane Løpskarusell da 127 løpere la ut fra start ved IKEA-bygget i Åsane. I forrige løp var det 93 startende, så det styrker jo antagelsen om at jo mørkere det blir, jo flere deltakere i løpskarusellen.

Og det var kanskje et viktig vendepunkt på 5 km for kvinner i dette løpet. Denne gangen klarte 12 år gamle Aurora Veen Torkildsen å slå veteranen Grethe Jørgensen, selv om Grethe denne gangen faktisk løp litt fortere enn sist. Aurora Veen Torkildsen perset nemlig til 20:56 og slo dermed alle de andre kvinnene.

Det ble en ungdom som var best blant mennene også, her var det 14 år gamle Christian Magnus Lothe Hitland som kom i mål godt foran vinnergrossisten Helge Simmenes.

20 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 446 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅSC K12-13 20:56 2 513 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 K45-49 21:01 3 1144 Mirjam Mjelde Osterøy IL K50-54 21:21 4 1153 Linda Nese Wilhelmsen TERTNES K45-49 23:22 5 448 Hildegunn Baravelli ULSET K45-49 23:29 6 564 Veronika Ask Stuksrud Idrett Uten Alkohol K23-34 23:34 7 1151 Gro Beret Heggernes BERGEN K50-54 23:48 8 552 Anette Alvær MJØLKERÅEN K35-39 24:28 9 432 Ida Høsteng FLAKTVEIT K50-54 24:36 10 585 Anette Brurås Åsane Cykle Klubb K45-49 24:38 11 1097 Shelaine Moldesæter ULSET K35-39 25:47 12 602 Camilla Opedal MJØLKERÅEN K40-44 25:49 13 591 Hongyan Lu BERGEN K50-54 26:25 14 1158 Kari Lundekvam TERTNES K60-64 26:44 15 1118 Lise Bergheim Mikkelsen NYBORG K50-54 26:47 16 480 Anita Wiik MJØLKERÅEN K40-44 27:03 17 542 Hege Andersen ULSET K45-49 27:08 18 1137 siri brendeland FLAKTVEIT K40-44 27:13 19 519 Janne R Birkeland TERTNES K45-49 27:18 20 697 Kristin Fyhn ULSET K40-44 27:48



14 år gamle Christian Magnus Lothe Hitland ble denne gangen beste mann på 5 km. Helge Simmenes (til venstre) og Kristian Haugetun (til høyre) fulgte på de neste plassene.



Tre venninner som møtes i Åsane Løpskarusell: Mona Breisnes, Kari Lundekvam og Oddny Oen.



Disse to var med for første gang denne gangen, de løp 5 km. Men de var ikke mer skremt enn at de erklærte at de neste gang vil løpe 10 km. Vi fant ikke navnene på dem dessverre.

Det var denne gangen med en stor gjeng fra Åsane Cykle Klubb (ÅCK) som var invitert til å delta i løpskarusellen.



Det kan ikke ha vært et opplagt valg å delta i dag for Asbjørn Kvernrød, Finn-Ole Haugland og Frode Eikeland. De står nemlig på startlistene for søndagens Frankfurt Marathon. (Vi har sjekket!)



Kristin Fyhn og Andreas Hannevik Fyhn har begge løpt 5 km.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1109 Annbjørg Gundersen ARNATVEIT K45-49 45:54 2 482 Tone Årdal ULSET K50-54 49:21 3 703 Christine Bergvatn FØRDE K40-44 51:04 4 518 Anke. Seldal TERTNES K50-54 52:29 5 532 Hanne Bjørke Team Hanne K45-49 57:19



Abdirahman Osman Hassan og Torstein Bjørgo har begge gjennomført 10 km.

Resultat menn 10 km:

1 1140 Vegard Åsland Sørensen MO I RANA M23-34 39:30 2 1147 Arturas Minikauskas Varegg Fleridrett M40-44 39:54 3 1145 Frode Johansen BFG Bergen Løpeklubb M50-54 40:07 4 1115 Tor Svanøe TnT Trening M40-44 40:48 5 1150 Henrik Andal Engelsen Åsane CK / Framo BIL M35-39 41:23 6 1105 Petter Simonsen YTRE ARNA M45-49 42:57 7 1132 Richard Fyhn Norna-Salhus IL / Åsane CK M40-44 43:18 8 1098 Abdirahman Osman Hassan Norna-Salhus IL M23-34 44:35 9 1155 Henrik Røssevold Taule Veidekke M23-34 44:35 10 607 Georg Lexander MJØLKERÅEN M40-44 44:37 11 1095 Torstein Bjørgo Aider Bergen M23-34 44:51 12 1104 Krister NILSEN MORVIK M23-34 45:54 13 471 Idar Birkeland ALVERSUND M50-54 47:05 14 1120 Joakim Johannessen BERGEN M23-34 47:21 15 1136 Kjartan Toppe Jensen FREKHAUG M45-49 47:23 16 476 Endre Thomassen Norconsult BIL M23-34 48:35 17 1135 Tore Haukaas INDRE ARNA M40-44 48:39 18 530 Oddbjørn Haugen Idrett Uten Alkohol M45-49 48:51 19 510 Karl Ove Aarbu MJØLKERÅEN M55-59 49:30 20 698 Sondre Michelsen BERGEN M23-34 51:25 21 466 Halvor Aas EIDSVÅGNESET M60-64 51:49 22 1142 Marius Sæterbø Veidekke M23-34 54:01 23 576 Karl Weydahl FYLLINGSDALEN M70-74 56:48 24 478 Asbjørn Eidsheim Eikanger IL M75+ 1:03:03 26 1124 Jon Kåre Storevik BERGEN M35-39 DNF

Målgang for Ove Vatne.



Jan Hellerud.



Kristian Haugetun.



Abdirahman Osman Hassan.



Ove Vatne og Sebastian Hatlebrekke kan gratulere hverandre med en god duell. Ove kom foran Sebastian i mål.