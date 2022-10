(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Løypelegger og løpsleder gir siste informasjon før start. Løypelegger og løpsleder gir siste informasjon før start.

Kart/Terreng:

Baståsen-Sjømarka, utgitt 2022 til Pinseløpene. Terrenget var småkupert, og delvis lettløpt. Stedvis detaljrikt. Langløypa hadde noe mer stigning, og dårligere fremkommelighet i det mellomste partiet. Det var enkelte steder bløtt i skogen, og overvann noen steder. Det ble anbefalt å bruke klopper/bruer ved passering noen bekker.

Løyper og klasser:

16,6km: Huldertrampen, Hulder herrer og Hulder damer – gaflet!

8,2km: Pysehulder, Pyse herrer og Pyse damer

4,5km: Minihulder, Mini herrer og Mini damer (over 17år)

Mini gutter og Mini jenter (til og med 16år)

Klassevinnere:

Huldertrampen: Sofie Johansson, Vang OL og Ove Haugereid, Vang OL

Pysehulder: Evine Westli Andersen, Løten OL og Even Lien, Gjø-Vard OL

Minihulder: Anne-Guri Jevne, Hamar OK, Kristoffer Børke Sætaberget, Johanne Berg, Løten OL og Odin Østby, Hamar OK

Henriette Berg og June Rogstad Bekkevold tok utfordringen og stilte i Huldertrampløypa på 16,6 km.

Minihulder-løpere klar til start.

Huldertrampen løpere ut fra start​.

Evine Westli Andersen og Even Lien vant Pyseløypa​.

Innendørs samlingsplass med kiosksalg​.

Huldertrampen, 16,6 km-løype.