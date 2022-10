Kristian Blumenfeldt var 12. mann opp av vannet etter 1900 m svømming, men brukte bare noen km på å komme seg i front på syklinga. Danske Magnus Ditlev tok deretter over føringen blant de fem mann store tetgruppa etter vel 60 km sykling. I tillegg bestod tetgruppa av tyske Frederic Funk, amerikanske Ben Kanute og danske Miki Taagholt.

Ut på løpinga var Kristian Blummefelt allerede i tet etter en meget effektivt bytte. Etter 4 km var hjemmehåpet Ben Kanute oppe hos Kristian, og de to fikk raskt en luke til Magnus Ditlev, hele tiden med amerikaneren i front og Blummenfelt som en skygge bak.

Så etter vel 16 km løping økte Kristian tempoet og avgjorde årets mesterskap. På de siste kilometeren tok den den olympiske mesteren og seg tid til utallige high-fives og kunne løfte målsnøret over hodet etter en halvmaraton på 1:11:39 og 3:37:12 totalt. Hjemmepublikumets favoritt Ben Kanute krysset målstreken nesten minuttet bak, og danske Magnus Ditlev ble 3. mann drøye to minutter senere. Tyskerne Mika Noot og Fredric Funk besatte de neste plassene mens Miki Taagholt sørget for at Danmark fikk to mann topp 6.

Podiet i St George, Utah (fra v.) Ben Kanute, Kristian Blummenfelt og Magnus Ditlev. (Skjermdump fra IM703WCs facebookside)

Gustav Iden hadde ikke restituert tilstrekkelig etter sin triumf på Hawaii for tre uker siden og måtte meget skuffet gi seg halvveis ut på sin halvmaraton etter et tappert forsøk på å bli førstemann med tre strake VM-seire på Ironman 70.3.

Gustav Iden har akkurat gått ut av løpet etter vel tre timers innsats for å forsvare VM-tittelen. (Skjermdump fra IM703WCs facebookside)







