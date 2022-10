Vel 100 løpere stilte opp på Norgestesten på Sand søndag til det 6. løpet for året som i tillegg til de vanlige distansene 5 og10 km også hadde halvmaraton på menyen. Løperne fordelte seg ganske jevnt på de tre distansene som hadde fellesstart kl 10. Det var 31 som fullførte halvmaraton, 42 som testet 10 km-formen og 29 som nøyde seg med 5 km i den 6047 meter lange og tilnærmet flate runden.

5 km

Som eksempel på det høye nivået kom denne gang 21 av 31 i herreklassen inn under 1.30 på halvmaraton og 19 av 34 kom inn under 40 minutter på mila. Aller raskest gikk det unna på 5 km der 10 menn var godt under 18 minutter og et par like over. Her var Ronny Loosa suveren som dagens mest fotrappe med 15:47 på femmeren. Det var to sekunder bak 42-åringens årsbeste på Furumomila for tre uker siden.

Ronny Loosa tok en tidlig ledelse på fellesstarten for alle distanser. (Foto: Janne Slorafoss)

Også i kvinneklassen var det en klar ener i 15- åringen Wilma Bekkemoen Torbiörnsson fra arrangørklubben Ullensaker Kisa IL som med nettotiden 17:35 løp seg til topps på årsstatistikken for 14 og 15- årringer.

Kvinner 5 km (8 deltagere): POS NAME TEAM/CLUB CAT. GUN TIME CHIP TIME 1 Wilma Torbiornsson Ullensaker Kisa K15-17 00:17:37 00:17:35 2 Petra Jacoby Øvfre Bankveien K35-39 00:18:49 00:18:44 3 Veslemøy Rønnevik Sportsklubben Vidar K23-34 00:19:33 00:19:28 4 Else Loge Bul K23-34 00:19:36 00:19:31 5 Johanna Røst Hagen K23-34 00:20:19 00:20:12 6 Maja Midthjell K11-12 00:20:55 00:20:51 7 Ann-Louise Vålvannet Løpegruppa Jessheim K45-49 00:21:26 00:21:19 8 Bethine Oord K23-34 00:25:30 00:25:21 Menn 5 km (21 deltagere): POS NAME TEAM/CLUB CAT. GUN TIME CHIP TIME 1 Ronny Losoa Sigdal FIK M40-44 00:15:47 00:15:47 2 Victor Synnestvedt Åsen IL M23-34 00:16:23 00:16:23 3 Espen Herstad Ringerike svømmeklubb M15-17 00:16:58 00:16:58 4 Fredrik Worren M23-34 00:17:06 00:17:03 5 Ole- Kristian Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL Friidrett M15-17 00:17:07 00:17:07 6 Ronny Eriksen Team Raske Gutter M45-49 00:17:12 00:17:10 7 Kristen Lundemo Syvertsen Åsen IL/Team AF Håndverk M23-34 00:17:18 00:17:15 8 Grzegorz Kosel Ull/Kisa Friidrett M40-44 00:17:40 00:17:37 9 Gunnar Reklev Ringerike svømmeklubb M35-39 00:17:55 00:17:52 10 Sander August Jensen M23-34 00:18:00 00:17:56

10 km

På 10 km løp Anette Killerud Ødegård fra SK Vidar inn til en suveren seier med 37:13. På herrenes milløp var det meget jevnt da mellom fem mann på 34-tallet. Åsen-junioren Ulrik Auestad Tollefsen var til slutt et hakk foran de øvrige med 34:01. Ulrik Auestad Tollefsen i mål som førstemann på mila så vidt over 34 minutter. (Foto: Janne Slorafoss) Anette Killerud Ødegård i mål til seier på 10 km. Kvinner 10 km (6 deltagere): POS NAME TEAM/CLUB CAT. GUN TIME CHIP TIME 1 Anette Killerud Ødegård Sportsklubben Vidar K23-34 00:37:17 00:37:13 2 Cecilie Kappelslåen K23-34 00:40:36 00:40:30 3 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K23-34 00:41:57 00:41:46 4 Julie Flaagen Løpegruppa Jessheim K23-34 00:42:23 00:42:15 5 Berit Rimstad Raumnes & Årnes IL K40-44 00:46:48 00:46:38 6 Henriette Louise Malerstuen OSI K20-22 00:48:11 00:47:56 Menn 10 km (36 deltagere): POS NAME TEAM/CLUB CAT. GUN TIME CHIP TIME 1 Ulrik Auestad Tollefsen Team AF Haandverk/Åsen IL M18-19 00:34:04 00:34:01 2 Truls Grøstad BDO Lillestrøm M23-34 00:34:16 00:34:14 3 Mikkel Trøstheim Flåværingen IL M23-34 00:34:26 00:34:24 4 Morten Dalhaug SK Vidar M23-34 00:34:27 00:34:25 5 Steffen Aabel Adamstuen Løpeklubb M23-34 00:34:37 00:34:36 6 Torbjørn Grønningen Multiconsult BIL M35-39 00:35:33 00:35:31 7 Ola Nisja Pondusjoggen Team Bygdø IL M45-49 00:35:40 00:35:39 8 Awet Kibrab Ull/Kisa M23-34 00:35:40 00:35:40 9 Petter Natås Tøde Sport/Straye Flammekaster M23-34 00:35:42 00:35:41 10 Mikael Birkelund Asker SK orientering M18-19 00:36:25 00:36:22 Halvmaraton

Halvmaraton fikk klare vinnere i Torjus Børsheim, Framsikt (1:15:21) og Kristin Jonvik, KFUM Oslo (01:25:25).

Torjus Børsheim vant halvmaraton med nesten tre minutters margin. (Foto: Janne Slorafoss)

Kristin Jonvik vant halvmaraton med to minutter. (Foto: Janne Slorafoss)

Halvmaraton kvinner (3 deltagere): POS NAME TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Kristin Jonvik KFUM Oslo K35-39 01:25:25 01:25:20 2 Kjersti Christina Moody Romerike ultraløperklubb K45-49 01:27:23 01:27:14 3 Elisabeth Kolberg Sweco BIL Oslo K23-34 01:44:03 01:43:53 Halvmaraton menn (3 deltagere): POS NAME TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Torjus Børsheim Framsikt M23-34 01:15:24 01:15:21 2 Lars Olav Ulleberg Tromsø Løpeklubb M23-34 01:18:11 01:18:06 3 Thomas Ødegård Okseforumet M23-34 01:18:12 01:18:10 4 Lars Myrseth Kurås Kamp/Vestheim IF M23-34 01:18:16 01:18:12 5 Daniel Aragao M45-49 01:21:26 01:21:14 6 Marius Borkenhagen M35-39 01:21:59 01:21:47 7 Jostein Nyquist Øystre Slidre IL M23-34 01:22:02 01:21:56 8 Anders Rudi Veidekke BIL M23-34 01:22:03 01:21:56 9 Torgeir Andersen M35-39 01:22:22 01:22:17 10 Odd Hanisch Løpegruppa Jessheim M50-54 01:23:08 01:23:03

