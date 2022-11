«Løp sammen Askøy» er en svært aktiv og allsidig løpegruppe som holder til på Askøy utenfor Bergen. Sist helg hadde de høstens store løpsbegivenhet, Askøytrippelen. Som navnet sier så var det tre ulike løp: først et fjelløp, deretter et terrengløp, før det hele ble avsluttet med et baneløp. Det ble arrangert med utgangspunkt fra Ravnanger Idrettsplass der gruppen har mange av sine treninger. Ikke av de enkleste løp altså, spesielt ikke når vi tar i betraktning det våte været som det har vært i denne landsdelen i høst, terrenget bød på både gjørme, overvann og sleipe røtter.

(Alle foto: Arne Dag Myking)

Løpets andre del var et terrengløp. Det var mildt sagt vått i terrenget, men humøret var likevel helt på topp blant alle deltakere.

Men hvis du tror at dette var et løp for de som er spesielt interesserte i krevende utfordringer innen terrengløping så tar du feil.

«Løp sammen Askøy» er en gjeng med ivrige mosjonister på alle nivåer og alle aldre, der alle pusher hverandre og bidrar til et miljø som motiverer til trening og løpsglede. På fellestreningene har de gjerne 60 - 70 deltagere, og på gruppens Facebook-sider er det stadige meldinger om treninger og løping. Det var hovedsakelig gruppens medlemmer som deltok i Askøytrippelen.

Trond Pedersen - en ildsjel

Sentralt i gruppen og arrangementet Askøytrippelen står Trond Pedersen. Det var han som fikk snøballen til å rulle da han satte i gang med en løpegruppe på Askøy for noen år siden, og siden har han vært motivator og entusiastisk ildsjel i denne gruppen. Han klekket ut ideen om Askøytrippelen, og han har de siste ukene før løpet laget merkede løyper, ordnet med medaljer og laget informasjon om løpet, inkludert video fra løypene.



Trond Pedersen på vei ut i terrengløypen, han deltok selvsagt selv også.

Hele opplegget rundt løpet Askøytrippelen var da også helt innenfor gruppens slagord Løp sammen. Det ble i de tre løpene benyttet prinsippet om omvendt jaktstart: de som løp seinest startet først slik at alle kunne komme i mål omtrent samtidig.

Første del av Askøytrippelen var et løp opp og ned til Dronningen, som er et 190 meter høyt fjell som ligger fint innenfor rekkevidde fra Ravnanger Idrettsplass. Når så alle var kommet ned fra fjellet startet et løp rundt omkring terrenget ved idrettsplassen, og deretter var det baneløp. Alle de tre løpene var rundt 5 km. Den enkelte måtte selv ta tiden på egen klokke og så føre det inn på et stort ark som var slått opp i garderoben. Det var ikke noe stort fokus på løpstider og resultater, mye av poenget var å gjennomføre og oppleve noe sammen. Men det ble laget en resultatliste for Askøytrippelen.

De beste menn og kvinner i Askøytrippelen:

TOTALT Menn: 1 Petter Fromreid 70.17 1 Leander Nedraas 71.19 1 Inge Lende 71.21 2 Simen Armond 74.42 2 Thomas Edvindsen 74.44 2 Alexsander Nynes 74.54 3 Øyvind Risnes 75.55 3 Trond Pedersen 76.49 Kvinner: 1 Bodil Hansen 79.43 2 Line Armond 81.56 2 Linn Åse Bergsvik 81.58 3 Lisbeth Larsen 86.56 3 Hildegunn Enes 88.23

Etter løpet var det en godt fornøyd Trond Pedersen vi traff på Ravnanger Idrettsplass:

– Med 83 påmeldte var dette over all forventning. Men det viser at folk støtter opp om hverandre, jeg er kjempefornøyd med oppmøtet, sier Trond.

Han er også glad for at alt gikk så bra:

– Jeg har ikke fått med meg at noen har brutt løpet. Bortsett fra en mindre skade så har vi kommet greit igjennom dette, det er vått i terrenget og det kan være skummelt.

Trond innrømmer også at han er rørt av all entusiasmen blant løperne:

– Alle sammen er bare så blide og topp motiverte. Det har ikke vært en eneste sur mine i løpet av dagen. Det samholdet som folk her gir hverandre, det blir jeg rett og slett rørt av, røper Trond.

Det ligger nok en betydelig arbeidsinnsats bak det å arrangere et slikt løp, og mye av dette har falt på Trond Pedersen. Men han forteller at det er lett å gjøre noe for mennesker som er så positive. Og nøkkelen til å lykkes med å få så mange vanlige folk med på løpetrening og krevende løp mener Trond ligger i nettopp dette:

– Hvis du skal få folk med så må du gi positive energier av deg selv, og så må du få dem til å gi positive energier tilbake igjen. Og du må være på hele tiden. Jeg er nettopp det: hvis jeg ser at et menneske uteblir fra treningen over en lengre periode så sender jeg en melding, forteller Trond til Kondis.

Dette er også hans oppfordring til andre klubber som ønsker å lykkes med å få folk med seg på aktiviteter:

– Hvis mennesker føler seg sett så blir de med! Jeg visste at dette fantes, jeg har bare muliggjort noe som fantes. Jeg mener dette ligger i alle miljøer, oppsummerer en rørt Trond Pedersen.



Fra en av utfordelene av terrengløpet.



Våte og gjørmete løyper til tross, det var masse smil og latter.

Siste del av trippelen var 5000 meter på bane. Her er det start i en av puljene.

Vi treffer Margaret Ellingsvåg rett før hun skal ut på en 5000 meter på bane.

– Hvordan blir dette tror du?

– Jeg er veldig spent, jeg har jo to løp i beina fra før. Jeg har aldri gjort dette før, innrømmer Margaret.

– Du er med på treningene til Løp Sammen Askøy?

– Ja, det er jeg. Det er veldig gøy og veldig motiverende, og du blir pushet, forteller hun.

– Hva er din forklaring på at man her får 80 personer med på et slikt hardt, og kanskje litt sært, løp?

– Løpsglede tror jeg. Og så har du hele spekteret fra konkurranseløpere til skjult konkurranse, og så har du de som er litt spreke til dem som bare tar det som trening. Dette er for alle, og det er det som er så fint.

(Bildet: Margaret Ellingsvåg)

Margaret Ellingsvåg sier hun ikke har noen spesielle mål eller noen hun skal slå, men innrømmer at man kan bli litt revet med:

– Man finner seg en rygg og henger seg på den, og da har man ikke lyst til å slippe.



Fra baneløpet. Dette var siste øvelsen på en lang trippel-dag.



Siste innspurt: baneløpet.

Vi spør Ove Rødland etter at han er ferdig med alle de tre øvelsene i Askøytrippelen: hvordan føles det nå?

– Nei, det er deilig å ha gjennomført det da, det var tre tunge løp. Det er veldig god trening, jeg kan absolutt anbefale det, forteller Ove.

(Bildet: Ove Rødland)

Ove Rødland har vært med på LSA-treningene, men trener litt ekstra ute i skogen på egenhånd også.

– Vi springer jo på bane og i bakker og slikt, men det må til litt egentrening i terreng. Jeg har hatt turer både til Dronningen og Kolbeinsvarden, forklarer han.

En annen løper bryter inn: – Han har hund, så han må ut hver dag og løpe, smiler vedkommende.

Ove Rødland er helt klar når han oppsummerer:

– Dette motiverer, uansett hvordan det går, bare man klarer å gjennomføre det.

Flere bilder fra Askøytrippelen: