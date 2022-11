Det foregår for tiden Silva Nightrun over hele landet, den siste uken har løpere i Kristiansand og Sandnes fått prøve seg på mørkeløping med hodelykt. I dag var det Bergen, og deretter står Trondheim og Oslo for tur i neste uke.

Tidligere har dette løpet blitt arrangert på Fløyen, med både skogsterreng og grusveier, men denne gangen var det Hordnesskogen som var valgt som løypearena. Her gikk hele løypen i grusveiene som er tilrettelagt i dette området, både med og uten belysning. Det var nok dermed en litt snillere løype enn det var på Fløyen, der det var et godt innslag av terreng.

En deltakelse på 213 løpere er slett ikke så verst, det har vært laber deltakelse i pandemiårene som vi har bak oss, med henholdsvis 90 og 155 deltakere. Men i 2019 var det stor stemning i skogen, med hele 374 deltakere.

Raskeste mann gjennom de 7,25 kilometerne med nokså kuperte grusveiene var Geir Føleide, foran Tom Georg Bu og Andrew Dunn.

I kvinneklassen hadde Gular-løper Anne-Mette Juuhl full kontroll på sine konkurrenter, nærmest kom Oda Barth Vedøy og Anais George-Molland.

Som vanlig hadde arrangørene i Springtime Event AS lagt godt til rette med bål, speaker, selfievegg og suppeservering. Alt som hører til altså. Men herrevinneren hadde løpt litt feil, så løypen var kanskje ikke helt godt merket.



I midten her ser vi Petter Rasmussen på vei ut på den første kilometeren.



Geir Føleide var raskeste mann, over minuttet foran neste mann. Men det kunne vært enda mer: – Jeg visste på et sted ikke hvilken vei jeg skulle ta, og måtte vente på neste løper.

10 beste menn:

Pl. Startnr. Navn Klubb Tid 1. 61 Føleide, Geir 1982 Sjøforsvarets idrett- og treningssenter 28:54,0 2. 25 Bu, Tom Georg 1973 Varegg/Fjellgeitene 30:14,0 3. 224 Dunn, Andrew 1990 Multiconsult / Bergen Triathlon Club 31:10,0 4. 242 Astrup, Simen 1994 Hageland Sotra 32:00,0 5. 169 Langøen, Håkon Matre 1984 Teknotherm Sports Team 32:01,0 6. 104 Sletten Gomez, Jonas Pablo 2003 Varegg 32:40,0 7. 244 Skarstein, Robert 1994 Multiconsult BIL 32:59,0 8. 35 Mo, Kristian 1982 Moneset Motbakkelaug 33:05,0 9. 251 Mæland, Erlend 1990 33:16,0 10. 115 Szczotka, Lukasz 1993 33:16,0



10 beste kvinner:

Pl. Startnr. Navn Klubb Tid 1. 232 Juuhl, Anne-Mette 1986 Gular 31:26,0 2. 93 Barth Vedøy, Oda 1986 BSI rugby 32:17,0 3. 179 George-Molland, Anais 1994 33:12,0 4. 231 Hollund, Lene 1994 BFG Bergen Løpeklubb 34:07,0 5. 100 Saghaug, Karoline Nymoen 1992 Sjøforsvaret 34:17,0 6. 105 Antonsen, Dina 1998 Fredrikstad Skiklubb 34:47,0 7. 49 Daland, Hilde 1971 BFG Bergen Løpeklubb 35:31,0 8. 74 Skoge-Antonsen, Monica 1979 36:05,0 9. 1 Jacobsen, Hanne 1997 36:24,0 10. 56 Brattekleiv, Ingvild 1992 Sjøforsvaret 36:27,0



Det var et stort felt som satte av gårde innover Hordnesskogen.



Tom Georg Bu markerer at han er godt fornøyd med løpet og andreplassen.



Arrangørene hadde sørget for bålstemning i mørket.



Fremst i denne gruppen ligger Daniel Hjohlman Reed.



Det var flotte medaljer til alle som fullførte.