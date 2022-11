Her ble det utdelt egne medaljer til de yngste i klasse 0 – 11 år, egne premier til klassevinnerne, samt utmerkelser til de som har fullført Sørdalskarusellen i hhv. 5, 10, 15, 20 og 40 år. Alle de 281 deltakerne som har fullført årets karusell fikk et eget stettglass med inngravert logo og årstall.

En fyldig samlet resultatoversikt over årets Sørdalskarusell ligger på hjemmesiden til Litrim, som dere kan se her

Det var en fullsatt kantine Håkons Hall av fornøyde deltakere i årets Sørdalskarusell som hadde møtt fram i et ufyselig høstvæ for å motta sine premier etter årets karusell.

De yngste deltakerne i klasse 0 – 11 år har også i år satt sitt preg på karusellen. Her ser vi noen av disse deltakerne har fått sine medaljer for fullført karusell.

Klassevinnerne for de som har deltatt i fellesstarten fikk egne krus i premie med logo, årstall og bilde av seg selv under ett av løpene.

Her mottar Ragnhild Rykhus Aa sitt krus som klassevinner i klasse 20 – 29 år av nestleder i Litrim Gudmund Bakken.

Hans Adolfsson og Lars Berger, muntre deltakere i Sørdalskarusellen som har fått sine bronsemedaljer fra Anne Størmer Steira, styremedlem i Litrim for å ha fullført karusellen fem ganger.

Også førnøyde deltakere som har fått sin sølvmedalje for å ha fullført Sørdalskarusellen 10 ganger. Fra venstre Jannike Berg Leonhardsen, Bente Hamnes, Geir Haugen, Eirik Røysheim og Runar Austgarden.

Gunnar Henriksen er en skikkelig veteran i Sørdalskarusellen som har fullført denne hele 40 ganger siden 1981. Her får han overrakt sin 40-årspremie fra Finn Olsen, styreleder og primus motor i Litrim.

Åge Ludvigsen ble kåret til årets trimmer 2022, en pris som ble innstiftet av Trofé i 2017. Her mottar han et flott trofe fra Bjørner Hallberg Løkken, daglig leder i Trofé. Prisen deles ut etter en skjønnsmessig vurdering av en komité på tre personer med følgende begrunnelse:

Årets trimmer 2022 har i mange år vært en ivrig deltaker i Sørdalskarusellen. Han er en ivrig trimmer både sommer og vinter. Innsatsen på treningsøkter og i konkurranser er alltid på topp. Det fortelles at før hvert løp i Sørdalskarusellen inspiserer han løypa og sjenerende steiner, grener og annet uvedkommende i løypa fjernes, for å unngå knall og fall under løpet.

Årets trimmer er på mange måter et forbilde for oss andre. Han har alltid et oppmuntrende ord og smil på lager til alle rundt seg. For årets trimmer er det ikke anvendt tid som er det viktigste. Uansett hvor krevende løypa er, så er målet også denne sesongen å fullføre årets karusell!

Ildsjelene, styret i LItrim som står på og gjør en kjempeinnsats gjennom hele sommeren for at hundrevis av deltakere i Sørdalskarusellen skal få positive opplevelser i alle ti løpene fra april til ut i september. Fra venstre Anne Størmer Steira, Ivar Hjelmseth, Jannike Berg Leonhardsen, Knut Anderson, Ole Hovemoen, Finn Olsen (leder) og Gudmund Bakken.