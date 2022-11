Alle bilder er tilsendt av Ida Jordhøy, lagleder for den norske ultraløptroppen.



VM i terrengultra arrangeres i Chiang Mai i Thailand førstkommende lørdag - 5. november. Mesterskapet inngår i tidenes første World Mountain & Trail Running Championships. Tidligere hadde IAU (ultraløpsforbundet) egne mesterskap, men etter sammenslutningen med World Atlhetics arrangeres det heretter felles VM for terrengultra, fjelløp og motbakkeløp.

Ultraløpet som måler 78 km og har 4800 høydemeter starter lørdag 06:30 lokal tid, noe som skal bli 12:30 norsk tid.

Arrangementet skulle vært arrangert i 2021, men på grunn av pandemien er det altså utsatt til høsten 2022.

Sterkeste terrengultratropp noensinne?

Vi er ganske sikre på at troppen Norge har i årets VM terrengultra er den sterkeste noen gang. Spesielt på herresiden er det en meritert gjeng til start. Nedenfor er noen eksempler på hva de har utrettet siste året:

Didrik Hermansen og Tobias Dahl Fenre - Våre kanskje største håp på herresiden - har vunnet det meste de har stilt opp på i Norge de siste årene. Siste helgen i september møttes Didrik og Tobias for første gang i en viktig konkurranse på samme distanse, utenlands: Det ble nesten close race og overlegen dobbelseier i Nice by UTMB 100 km: Dobbelt norsk på 100 km i Nice Côte d'Azur by UTMB

Anders Kjærevik hadde så vidt kommet hjem fra Golden Trail Championship-finale på Madeira, før han satte kurs for Thailand sammen med resten av landslaget. Utforspesielisten vant utfordelen: Anders Kjærevik tok utfor-tittelen på Madeira

Sebastian Krogvig tok en imponerende 2. plass i Trail 100 Andorra by UTMB - 105 km i juni. Han ble jo også kåret til årets ultraløper 2021 i Norge etter seieren i TDS (UTMB): Norsk seier i TDS

Tom Erik Halvosen var beste nordmann i 2018-utgaven av VM terrengultra. I år har han vist solid form med bl.a. seier og løyperekord i den tøffe Rondane 100 i august: Tom Erik Halvorsen rekordrask i Rondane 100.

Henriette Albon var beste kvinnelige norske deltaker med 41. plass i forrige VM, i Portugal 2019. Årets 6. plass i CCC (UTMB) tyder på at hun er mye sterkere i år. Hans Smedsrød og Henriette Albon beste norske i VM terrengultra

Mari Fenre - årets norgesmester på terrengultra - har også vunnet Sunnfjord Ultra og Skogvokteren Ultra i år, og er akkurat som mannen Tobias debutant på det norske landslaget. En spennende debutant. Favorittene, Mari Fenre og Didrik Hermansen, vant NM terrengultra

Sylvia Nordskar - fjorårets vinner av NM terrengultra - har i år løpt inn til bl.a. 12. plass i CCC (UTMB), og har også flere sterke resultater fra Skyrunning. Nå nylig viste hun god form da hun vant Ivar Formos Minneløp Sylvia Nordskar og Joar Thele best i tøft Ivar Formos Minneløp

Sara-Rebekka Færø Linde har vunnet mange norske ultraløp de siste årene, og tidligere i år fikk hun et flott internasjonalt resultat med 4. plass i spanske Penyagolosa Trail. For en måned siden fikk hun testet farten da hun vanr Sørfjorden halvmaraton. Sara-Rebekka Færø Linde vant Sørfjorden halvmaraton

Thea Hanssen kvalifiserte seg til VM gjennom sølvplassen i fjorårets NM. Hun slo gjennom som ultraløper med seier i Trømsø Mountain Ultra 2020. I år har hun bl.a. løpt inn til 3. plass i Dolomiti Beer Trail i Italia. 248 løp Tromsø Mountain Ultra, Erland Eldrup og Thea Hanssen vant 50K



Optimisme

-Alle er i fin form og blide og fornøyde, rapporterer Ida Jordhøy fra Bangkok. Ida er ultratroppens hovedleder.





Norske løpere og ledere samlet til åpningsseremonien torsdag.



Klar for innmarsj...

Tidsskjema og norske løpere i VM:

Fredag 4.11. Motbakke med 6 norske deltakere**

Lørdag 5.11. Terrengultra lang med 10 norske deltakere*

Lørdag 5.11. Terrengultra kort (Stian Angermund Vik)

Søndag 6.11. Opp/ned fjelløp med 6 norske deltakere, samme som på motbakke **

*Kvinner:

Sylvia Nordskar, OSI Friidrett.

Thea Hanssen, Tromsø løpeklubb.

Henriette Albon, Isfjorden IL.

Sara-Rebekka Færø Linde, Varegg IL.

Mari Fenre, Siljan IL.

Menn:

Didrik Hermansen, Romerike Ultraløperklubb.

Anders Kjærevik, BFG Bergen Løpeklubb.

Sebastian Krogvig, Romsdal Randoneeklubb.

Tobias Dahl Fenre, Siljan IL.

Tom Erik Halvorsen, GTI Friidrett.

**Kvinner:

Anne Golden Bersagel, IK Tjalve

Anita Iversen Lilleskare, BFG Bergen Løpeklubb

Monica I. Solvang, Ørsta IL

Menn:

Johan Bugge, Eidsvåg IL

Halfdan Emil Færø, Varegg Fleridrett

Øyvind Heiberg Sundby, IK Tjalve