Fjorårets mesterskap endte med svensk dobbeltseier i kvinnenes seniorklasse, da Sara Christiansson vant foran Charlotte Andersson. Mathilde Theisen tok den gangen tredjeplassen, men hun deltok ikke i år. Ine Bakken startet heller ikke søndagens terrengløp, og vi vet i skrivende stund ikke hva som er årsak til dette.



Norges lag:

Kristine Meinert Rød, Oppegård IL

Hanne Mjøen Maridal, Strindheim IL

Ine Bakken, IL Gular (startet ikke)

Eli Anne Dvergsdal, IL Gneist



Nathalie Blomqvist fra Finland tok kommandoen fra start.

Nathalie Blomqvist fra Finland ledet an i starten av løpet, men hadde godt selskap av våre løpere Hanne Mjøen Maridal og Kristine Meinert Rød. Eli Anne Dvergsdal (som kom inn i troppen for noen dager siden), fulgte godt med 7-8 sekunder bak tetgruppa.



Etter fire runder og 6,5 kilometer kom Meinert Rød noen meter foran den finske jenta over sanden på vollebayllbanen. Strålende! Norsk i tet igjen. Mjøen Maridal fulgte videre på tredjeplass, 20 sekunder bak duoen i front. Eli Anne Dvergsdal var ved denne passeringen nummer ni. En runde senere kom de to ledende kvinnene litt tettere igjen, men fortsatt med Norges Meinert Rød først.



Det står mellom denne trioen med en finsk og to norske løpere..



Hanne Mjøen Maridal jaktet hele veien.

Finsk seier - norsk sølv og bronse

Slik som løpet utviklet seg hadde vi håpet å se Norges farger først over vollen før oppløpet, men det var finske Blomqvist som kom først og som spurtet inn til gull. Kristine Meinert Rød sikret sølvet og sørget altså for nok et fantastisk norsk resultat. Dette er hennes første fulle sesong som friidrettsutøver. Hanne Mjøen Maridal ga Norge enda en pallplass med sin bronsemedalje, 13 sekunder bak lagvenninne Meinert Rød. Eli Anne Dvergsdal kom inn til en sterk 7. plass.







Finske Blomqvist ble for sterk mot slutten.



Premiepallen: Kristine Meinert Rød, Nathalie Blomqvist og Hanne Mjøen Maridal.

PLASS BIB NAVN NASJON KLUBB TID BAK 1 129 Nathalie Blomqvist FIN 37:03.0 0:00.0 2 152 Kristine Meinert Rød NOR TÅRNÅSEN 37:08.0 0:05.0 3 150 Hanne Mjøen Maridal NOR TRONDHEIM 37:21.0 0:18.0 4 114 Nanna Bové DEN 37:38.0 0:35.0 5 128 Johanna Peiponen FIN 37:39.0 0:36.0 6 170 Sara Christiansson SWE 38:06.0 1:03.0 7 153 Eli Anne Dvergsdal NOR RÅDAL 38:20.0 1:17.0 8 112 Annie Saugstrup DEN 38:26.0 1:23.0 9 113 Juliane Juliane Hvid DEN 38:35.0 1:32.0 10 169 Johanna Larsson SWE 39:22.0 2:19.0 151 Ine Bakken NOR DNS

Det ble norsk lagseier med Finland på andre og Danmark på tredje plass.



Sara Christiansson vant dette mesterskapet i fjor, i år blir det en 6. plass.



Charlotte Andersson tok en sølvmedalje i fjor, i år blir det en dårligere plassering: en 12. plass, nesten 4 minutter etter vinneren.



Det var en del tilskuere, også med norske flagg.



Det var også løpere fra Island i dettte nordiske mesterskapet. Her er Íris Dóra Snorradóttir, en av to islandske kvinner i seniorklassen.



Anna Berglind Pálmadóttir, Island.



Hindrer Nanna Bové for Johanna Peiponen i innløpet her? Det kan se ut som om den danske løperen avskjærer løpebanen til sin finske konkurrent.



