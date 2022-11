33 deltakere møtte opp til start til Barfrostløpet, som blir sesongavslutningen for løpene i regi av Sirbma Idrettslag. Det var 2 plussgrader og sørpe, så barfrosten og vinteren uteble for denne gang. Det å velge riktige sko ble dagens store tema. Med eller uten pigger var spørsmålet, og de fleste endte opp med å løpe piggfritt.



I herreklassen var det Piera Tobiassen som vant for fjerde gang, mens Silje Mork klinket til med seier i sin Barfrostløpet-debut. Løpet er 10 kilometer langt.



Barna har selvfølgelig en egen start. (Foto: Monica Balto Anti)



Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 185 Piera Tobiassen Sirma IL 34:33.0 0:00.0 2 174 Svein Roger Kaspersen Northern Runners 37:03.0 2:30.0 3 182 Lauritz Harila Hirmasti IL 37:44.0 3:11.0 4 175 Hågen Øvergaard Kirkenes og Omegn Skiklubb 37:54.0 3:21.0 5 176 Gisle Eriksen Vadsø 41:19.0 6:46.0 6 183 Roger Harila Hirmasti IL 41:31.0 6:58.0 7 173 Per Olaf Persen Sirma IL 43:05.0 8:32.0 9 162 Joakim Pettersen #Langvasseidlam 44:37.0 10:04.0 11 187 Wilhelm Laitimaa Sirma IL 49:00.0 14:27.0 12 166 Janos Trosten Sami Searat 49:06.0 14:33.0 14 189 Daniel Hansen Team Inventum Finnmark 53:10.0 18:37.0 15 177 Stig Malin Sirma IL 53:49.0 19:16.0 9 Espen Mikkelsen Hirmasti il DNS 4 Per Torleiv Ravna Sirma IL DNS

Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 190 Silje Mork Tromsø 44:02.0 9:29.0 2 106 Kaisa Hjelløkken Sirma IL 44:44.0 10:11.0 3 170 Synnøve Solbakk Sirma IL / Synnøve Solbakk 52:07.0 17:34.0 4 10 Marita Malin Bjørnevatn IL 56:18.0 21:45.0 5 160 Veronica Svendsen Bjørnevatn IL 56:32.0 21:59.0 6 184 Renate Westlien Sirma IL 59:37.0 25:04.0 7 178 Marit Anti Sirma IL 1:00:04.0 25:31.0



