- Jeg står her med en litt merkelig følelse akkurat nå. I dag er jeg 17 sekunder bak gullet og på mellomdistansen var jeg 26 sekunder bak gullet, sier Kornelius Kriszat-Løvfald etter dagens langdistanse under junior-VM i Aguiar da Beira, Portugal.



- Og i dag hadde jeg håpet på gull, legger han til.



Et håp og en målsetning som viste seg helt berettiget, for løperen fra Nydalens SK var med i kampen om det aller edleste metallet – omtrent – hele veien til mål.

- Det var et solid løp, uten store feil. Men jeg følte hele veien en liten usikkerhet i kroppen. Jeg vet ikke om det var nervøsitet, eller hva det var.

- Uansett prøvde jeg hele veien å «pushe» og være offensiv.



- Ved passering arena skjønte jeg også at jeg hadde mulighet på gullet.



Den norske unggutten tok også inn snaue minuttet på svenske Noel Braun på den siste runden, men i mål manglet fremdeles 17 sekunder opp til dagens junior-VM vinner.

Dermed ble det sølv på Kriszat-Løvfald:

- En sølvmedalje er selvfølgelig bra, men samtidig mangler gullet.



Nå fikk løperen fra Nydalens SK med seg en 4. plass (mellomdistanse), en bronse (stafett) og altså et sølv fra de tre skogsdistansene under årets junior-VM.

I dag ble seierspallen komplettert med finske Touko Seppa – som dermed var eneste herreløper med tre medaljer på tre dager.

I dameklassen var det – igjen – junior-VM dominanten – svenske Hanna Lundberg – som var best. Hun vant sitt 3. junior-VM gull på like mange dager, og var i dag 3 minutter foran Eeva Liina Ojanaho. På bronseplass finner vi Oda Scheele – som dermed fikk en strålende avslutning på sin junior-VM karriere:

- Jeg kjente faktisk litt på det før start, at det var mitt siste junior-VM løp i dag. Men da jeg var ute i løypen klarte jeg å fokusere og løpe godt o-teknisk. Det er jeg veldig fornøyd med. En medalje her i dag betyr utrolig mye, samtidig er det også fint å se at de andre på laget også gelder seg så mye over at jeg lykkes, sa hun med et smil.



I tillegg til de to norske medaljevinnerne, var det også solid innsats av Martin Vehus Skjerve – som ble nummer 7, Pia Young Vik på 13. plass, Cornelius Bjørk og Mathea Gløersen – som begge ble nummer 16 og Ingeborg Rygg Eikeland på 29. plass.



Noe tyngre gikk det for Brage Takle (56), Åsne Haavengen (63), Mikkel Holt (65) og Sander Tonjer Fingarsen (74) på den avsluttende distansen under årets junior-VM.

Kilde og bilde: Norsk orientering