Jessheim Vintermaraton er et Kvalitetsløp, og alle Kondis-medlemmer får 40 kr (10 km) eller 80 kr (halv- og helmaraton) i rabatt på startkontingenten. Løpet går søndag 13. november, og det er fremdeles mulig å melde seg på.

Som vanlig vil det være fartsholdere til en rekke sluttider på alle tre distansene. Slik ser oversikten over fartsholdere ut per nå, og forhåpentligvis vil det også komme til navn i de tomme rutene før startskudda smeller på søndag.



STATUS FARTSHOLDERE PR. 7. NOVEMBER 2022

Distanse Fart Navn 10 Km Frontsyklist RobertBlix Norbeck Start 1200 40 min Ole Kristian Kværner 42 min Andreas Kværner 45 min Ole Petter Vibekken 50 min Tor Vegar Grytten 55 min Roy Nordal 60 min Fredrik Kjernli Leren Halv Syklist Sverre Waagå Start 1100 1t 20 min Awet Nftalem Kibrab 1t 25 min Senay Fissesassion 1 t 30 min Roger Hæhre 1 t 35 min Linn-Kristin Vibekken 1 t 40 min Kaare Gilhus 1 t 45 min Lasse Kverum 1 t 50 min 1 t 55 min Christoffer Hvammen 2 t 00 min Hel Frontsyklist Thorbjørn Merkesdal Start 1000 3 timer Morten Andreas Løchen 3 t 30 min 3 t 45 min Anders Nordby 4 t 00 min Louise Skak 4 t 15 min Inge Schøyen 4t 30 min Raquel Galetto 4 t 45 min 5 t 00 min



Foreløpig er 137 løpere påmeldt maraton, 359 er påmeldt halvmaraton, mens 183 er signert for 10 km. Det skulle til sammen bli 679 påmeldte.

Til sammenligning fullførte det i fjor akkurat 900 løpere fordelt med 267 på 10 km, 455 på halvmaraton, 165 på maraton og 13 på 50 km. I år er ikke 50 kilometeren med på programmet.

Også i fjor var det mildt og godt løpsvær. Det vil være mulig å melde seg på også på løpsdagen, forutsatt at arrangøren har plasser igjen.



Yrs værmelding for søndagen indikerer godt og tjenlig løpsvær. Storm viser på sin side at det per nå er litt utrygt for regn.





Camilla Bønøgård (midten) vant maratonløpet i fjor mens Line Askheim (til høyre) ble nummer to. (Foto: Marianne Røhme)