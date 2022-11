Pressemelding fra arrangøren:



3-Sjøersløpet ble startet i 2006. Valget om å arrangere den første lørdagen i november var inspirert av ønsket om å tilby et løp på slutten av løpssesongen. På denne tida er vanligvis temperaturen perfekt for løping. Det kan selvsagt være litt vind og regn også, men stort sett er været heldigvis tålig bra.

Et spesiell side ved løpet er de mange fartsholderne. Mellom 1.20 og 2.30 er det en fartsholder for hvert 5. minutt. Dette er noe som virkelig settes pris på av deltakerne, som dermed får hjelp til å nå sine tidsmål.

Mosvatnet, Stokkavatnet og Hålandsvatnet er svært populære å gå eller jogge rundt. Ikke så rart dette da dette er svært naturskjønne steder. Etter vår mening kan vi tilby Norges vakreste halvmaraton. Rundt fire femtedeler av runden går på grus, noe som er mer skånsomt for beina når man løper så langt som en halvmaraton.

På grunn av den sene arrangørdatoen, premiepengene og posisjonen som et av landets største halvmaratonløp, deltar mange av Norges beste langdistanseløpere. Løyperekordene holdes av Ørjan Grønnevig (1.05.02) og Pernilla Epland (1.14.35).

Sterke løpere som hittil er påmeldt årets løp:

● Frew Zenebe Brkineh, Senay Fissehatsion, Awet Kibrab, Andreas Penne Nygård

● Pernilla Epland, Kristine Lande Dommersnes, Adele Norheim Henriksen, Kristin Vabø

Senay Fissehatsion har vunnet fire av de fem av de sist arrangerte løpene, mens Pernilla Epland er løyperekordholder.

Det er forventet mye publikum ute i løypa med musikk og norske flagg, så her blir det god stemning. Værmeldingen er også god, og er du under 25 år, så kan du faktisk melde deg på løpet til halv pris.



Pernilla Epland som både vant i fjor og har løyperekorden for kvinner, er påmeldt også i år. (Foto: Kjetil Birkedal Pedersen)