For de 84 deltakerne i Vinterkarusellens 2. løp på Sørum lørdag var selvsagt løpingen det viktigste, men praten gikk også mye om værforholdene på en "vinterdag" med sol og 14 varmegrader. Det var med andre ord perfekte forhold for å løpe fort i den raske Bingenrunden der Sørum IL var lokal arrangør.

Raskest i den kontrollmålte 5-kilometeren var Axel Vollen fra SK Vidar og Inger Marie Stark Valstad fra Østmarka Marsjklubb. Inger Marie hadde 20 sekunders margin til Tone Fløttum fra Fet Friidrettsklubb på 2. plass, mens Axel "bare" hadde 13 sekunder til veteranen Ole Gorm Berg fra Lørenskog FIL (M50-54)



Inger Marit Stark Valstad på vei til seier i kvinneklassen. (Foto: Olav Engen)





Tone Fløttum med 100 meter igjen til mål og 2. plass. (Foto: Olav Engen)





Ole Gorm Berg 500 meter etter start. Da var han på 3. plass, men ble nummer to i mål. (Foto: Olav Engen)

De raskeste i vinterkarusellens 2. løp:

Se klassevis resultater lenger ned.

Kvinner (14 deltakere): 1 Inger Marit Stark Valstad Østmarka Marsjklubb 20:03 2 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 20:23 3 Ingvild Kjus NOTEAM 22:23 4 Jannicke Mohrsen Kongsberg Aviation 23:02 5 Kristine Hallstensen Hagen NOTEAM 23:36 Menn (70 deltakere): 1 Axel Vollan SK Vidar 16:52 2 Ole Gorm Berg Lørenskog Friidrettslag 17:05 3 Torbjørn Grønningen NOTEAM 17:39 4 Simon Sanbakken Vitamin Well/Nordea 17:53 5 Kristoffer Kvam NOTEAM 18:06 6 Marcus Eek Sørum IL 18:10 7 Mikael Reed Lørenskog Friidrettslag 18:22 8 Martin Brandal NOTEAM 18:33 9 Gustav Dovland NOTEAM 18:54 10 Simen Gylerud Owe NOTEAM 18:55



-Ja, dette er nok det varmeste høstløpet på Vinterkarusellen noensinne, samstemte arrangørene Asbjørn Ringstad og Morten Nordli da den 50. utgaven av Vinterkarusellen på Romerike fortsatte med 2. løp i årets karusell. Her står de og venter på at de første løperne skal komme til mål ved Sørum skole. (Foto: Olav Engen)



Sterk herretrio i åkerlandskapet som omkranser hele løypa. 318 Kristoffer Kvam, 60 Tobias Lillekvelland og 203 Fredrik Aarrestad. (Foto: Olav Engen)





Dagens friskeste spurtoppgjør som unggutten Gustav Dovland (M14-15) vant ett sekund foran Simen Gylerud Owe (M45-49). Foto: Olav Engen.



Neste løp:

10. desember på Løvenstad, Rælingen

2,8 km motbakkeløp

Se over 100 bilder fra løpet HER



Klassevise resultater: