Det var 125 påmeldte til årets utgave av Novemberflåset. 114 av disse stilte til start og fullførte løpet. Dette var et gledelig oppsving fra i fjor da 94 fullførte. Årets 114 fullførende var fordelt som 41 på 10 km, 34 på 5,3 km og 39 i det 1 km lange barneløpet. Deltakerrekorden er fra 2018 da 137 fullførte en av distansene i Novemberflåset.

Arrangør Strömstad Löparklubb melder om at det var sol, vindstille og behagelig temperatur under årets arrangement.

Nærmere halvparten av de som deltok var nordmenn. Men aller raskest på 10 km var, ikke overraskende, Mikael Ekvall som løper for arrangørklubben Strömstad Löparklubb. Den tidligere EM- og VM-deltakeren på maraton vant Novemberflåset på 32:05. På 2. plass kom Tergan Yousif som løper for Skien-klubben Herkules. Han løp på 33:00. På 3. plass kom Pontur Albertsson, Hälle IF på 33:15, mens Even Løvås, Halden IL kom på 4. plass 33:24.

Også blant kvinnene på 10 km ble det svensk seier. Jill Höstman vant på 43:12, mens Emelie Solberg, Fredrikstad IF kom på 2. plass med 45:19. 3. plassen gikk til Merete Hansen, Halden på 50:01.

På 5 km ble det norsk seier til Amaru Wilman, Halden Løpeklubb på 17:52, mens det i kvinneklassen ble svensk seier til Rebecka Gross, Strömstad Löparklubb på 22:12.

Se komplette resultatlister nederst i artikkelen.

Arrangørens facebook-side

Arrangørens nettside



Amaru Wijman, Halden Løpeklubb vant herreklassen på 5 km på 17:52. (Foto: arrangøren)

Kvinneklassen på 5 km ble vunnet av ​Rebecka Gross (660), Strömstad Löparklubb på 22:12. (Foto: arrangøren)



Mikael Ekvall på vei mot mål og seier på 10 km på tiden 32:05. (Foto: arrangøren)