Det er vanskelig ikke å tenke på Therese Falk og Bjørn Tore Kronen Taranger når man skal peke på norske favoritter til å vinne årets Bislett 24-timers 26.-27. november.

Therese har vunnet fem av de seks siste løpene på Bislett - dvs de fem siste gangene hun har stilt til start etter at hun i 2014 debuterte med 5. plass. Bjørn Tore er ikke mye dårligere. Han har fire seire i årene 2012-2017 i tillegg til 2, 3. og 4. plass og en 10. plass i debuten i 2010.

De to 24-timersspesialistene har fire NM-gull hver fra Bislett, mens Taranger i tillegg har et NM-gull fra Jessheim 2014. Men, det er NM i 24-timers løp bare annethvert år, og i år er det ikke innlagt NM på Bislett 24-timers, mens det neste år skal arrangeres utendørs i Stjørdal.



Fra BIslett 24-timers / NM 2017 (Foto: Per Inge Østmoen)



Så er spørsmålet?

Kan noen slå Therese Falk på årets Bislett 24-timers?

Therese Falk (47) har noen fantastiske år bak seg i korona-perioden, med mange veldig sterke 24-timersløp og med fjorårets europarekord fra Bislett som en absolutt topp. I år har ikke alt gått på skinner, noe vi blant annet så i EM der hun måtte gi seg halvveis etter å ha løpt 134 kilometer. Likevel har vi Therese som klar favoritt dersom hun holder ut i 24 timer.

De vi ser på som de sterkeste utfordrerne til Therese er:

Ingrid Lid (34) BFG Bergen Løpeklubb

Simone Durry (47) Tyskland

Ida Slorafoss (34) Romerike Ultraløperklubb

Line Caliskaner (50) Romerike Ultraløperklubb

Ingrid Lid har mange ganger vist sitt potensiale med godt over 200 km som pers. I fjorårets løp var hun tilbake etter langvarig skade, og løp veldig bra til godt etter passering 100 miles (161 km) på 15:10:40, men måtte gi seg før slutt med 181,841 km. At hun er kapabel til å klare VM-kravet på 223 km er det ikke tvil om.

Simone Durry har vært på Bislett flere ganger, og i årets EM vistre hun solid form med å løpe 223,744 km. På Bislett i fjor løp hun "bare" 206,827 km..

Ida Slorafoss debuterte på 24-timers i fjor med 181,841 km. Sprangrytteren (ja, hun er det også) er fortsatt fersk som ultraløper, og i stadig framgang, så vi utelukker ikke et resultat godt over 200 km.

Line Caliskaner løp 185,126 km på Bislett i fjor. Hun har intensivert treningen og hatt veldig stor framgang i år, noe vi ikke minst så da hun løp inn til 8. plass i kvinneklassen på årets Spartahlon (246 km).



Kan noen slå Bjørn Tore Taranger på årets Bislett 24-timers?

Bjørn Tore Kronen Taranger løper aldri et svakt løp. Den bergenske energibomben og trommisen løp 249,389 km i årets EM, bare 7 km bak hans pers på Bislett 2017. Det skal løpes lenger enn langt for å fravriste han seieren i årets Bislett 24-timers.

De vi ser på som de sterkeste utfordrerne til Bjørn Tore er:

Emir Halalkic (39) Sverige

Erland Eldrup (30) Bodø Bauta

Lasse Gerhardsen (45) Fridheim Barnehage

Magnus Thorud (36) Romerike Ultraløperklubb

Frank Løke (42) Runar IL

Emir Halalkic på årets EM. (Foto: Lisa Eneroth Runners World Sverige)



Den antatt sterkeste utfordreren - og tross alt løpets favoritt - er svenske Emir Halalkic, som kommer for å forbedre den svenske rekorden til Erik Olofsson fra april i år på 266,587 km. Da må han også slå Allan Hovdas Bislettrekord og norske bestenotering på 264,8897 fra i fjor. I årets EM kom han på 13. plass med 261,615 km - altså 12 km lenger enn Taranger.

Erland Eldrup - bergenser bosatt i Bødø - har først og fremst utmerket seg i terrengultra. Senest i årets NM terrengultra fighet han nesten jevnt med Didrik Hermansen og han vant i oktober et stort italiensk fjelløp. Han prøvde seg på Bislett i fjor, men sto av halvveis etter ca 125 km. Det er ikke uvanlig at løpere trenger et læreår på 24-timers, så nå er vi spent på hva han kan utrette i år.

Lasse Gerhardsen debuterer på 24-timers, men har en del ultraløp i kroppen, bl.a. seier i Oslofjorden rundt 161 km i fjor.

Magnus Thorud har prioritert Spartathlon-deltakelse de to seneste årene, men løp 215,467 km i 2019. I fjorårets løp ga han se tidlig på 70 km.

Frank Løke klarer det meste, kanskje unntatt å gå på vannet. I fjor hadde han ganske nylig besteget Mt Everest, og kroppsspråket etter 2 timer på Bislett tydet på at han skulle ta tidlig kvelden. Det gjorde han ikke, han perset ned 213,322 km - noe som er langt fra hans åpenbare potensiale. Han har den samme terrier-innstillingen som Taranger. Klarer han det samme i år, noen måneder etter en dramartisk beseiring av K2, blir vi mektig imponert.



Norges lengste julebord

Det er altså 15. året med Bislett 24-timers på den 546 meter lange løpebanen under Bisletts tribuner, en perfekt arena for et slikt løp vinterstid. Dette blir sjette gang med Romerike Ultraløperklubb som arrangør. Delvis på grunn av varigheten og tiden på året, og delvis på grunn av det enorme supportområdet på bortre langside, har løpet opparbeidet seg klengenavnet "Norges lengste julebord".

Bildet av deler av "julebordet" 2019. (Foto: Kjell Vigestad)



Selv om det etter hvert er bortimot 100 årlige ultraløp i Norge, er det ingen tvil om at Bislett 24-timers er løpet som fanger mest oppmerksomhet blant pressen - og et løp som i noe grad er kjent for hvermansen. Uansett nivå er det spektakulært å løpe rundt og rundt i 24 timer, og lokalpresse rundt i landet lager store oppslag nesten uansett resulat for sine lokale deltakere.

I fjor testet Avisa Oslo (Amedia) ut 24-timers TV-sending fra løpet. I år utvides dette betraktelig, der det vil være både eget studio og flere kameraer i sving fra før start lørdag klokken 10:00 til etter målgang et døgn senere. Det er også annen presse på plass med filmkamera, i tillegg til fotografer.

Sendingen fra løpet kan du se her: Bislett 24-timers Avisa Oslo TV

Kondis.no vil selvsagt også følge løpet, og vi kommer tilbake med flere lnker til live resultater mv.

Litt historikk til slutt:

Hvem har løp lengst på Bislett 24-timers?

Adelskalender kvinner (alle resultater over 205 km): ÅR NAVN NASJON KJØNN RESULTAT PLASS 2021 Therese Falk NOR K 261,170 1 2019 Therese Falk NOR K 234,270 1 2017 Anna Grundahl SWE K 231,832 1 2014 Maria Jansson SWE K 228,432 1 2018 Simone Durry GER K 228,079 1 2017 Therese Falk NOR K 227,400 2 2019 Mari Mauland NOR K 221,267 2 2016 Therese Falk NOR K 220,349 1 2021 Ranveig Hansen NOR K 219,509 2 2008 Sharon Gayter GBR K 219,178 1 2017 Mari Mauland NOR K 218,511 3 2017 Simone Durry GER K 217,186 4 2021 Grete Rugland NOR K 216,707 3 2016 Anna Grundahl SWE K 216,298 2 2019 Simone Durry GER K 215,804 3 2017 Ninette Banoun NOR K 215,387 5 2013 Annika Nilrud SWE K 215,018 1 2012 Frida Södermark SWE K 214,282 1 2006 Edit Bérces HUN K 214,185 1 2014 Laila Öjefelt SWE K 213,575 2 2021 Mari Mauland NOR K 212,695 4 2011 Maria Jansson SWE K 211,738 1 2007 Sharon Broadwell NOR K 211,347 1 2015 Therese Falk NOR K 210,764 1 2017 Cecilie Holmgren NOR K 210,438 6 2018 Cecilie Holmgren NOR K 209,864 2 2014 Åsa Hällstorp SWE K 209,315 3 2017 Ingrid Lid NOR K 209,144 7 2007 Edit Bérces HUN K 208,347 2 2018 Liss Johansen Vallestrand NOR K 206,854 3 2021 Simone Durry GER K 206,827 5 2013 Edna Karin Boge Leikvoll NOR K 206,735 2 2018 Linda Bengtsson SWE K 206,466 4 2016 Simone Durry GER K 205,842 3 2014 Edna Karin Boge Leikvoll NOR K 205,762 4 2017 Guro Skjeggerud NOR K 205,396 8