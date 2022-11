(Alle foto: Arne Dag Myking)

Vi kan muligens ikke kalle Erland Eldrup for en outsider når han i dag vant sesongens siste Blåmansløp, han har tidligere løpt for Varegg og har også vunnet her i Blåmansløpet, men han har ikke deltatt i de to første løpene i høst. Og når han først stilte opp her så slo han alle, inkludert Anders Sommer, som vant forrige gang og som tok en tredjeplass i årets Stoltzekleiven Opp.

Men Erland Eldrup har vist solide løpsevner tidligere. Han står nå på startlisten til Bislett 24-timers, der Kondis har vurdert ham som en utfordrer til å vinne hele løpet.

Denne gangen var det et nydelig kaldt vintervær som var rammen rundt Blåmansløpet, etter den første skikkelige frostnatten på disse kanter. Dermed slapp løperne unna sølen og vannet som har preget naturen gjennom hele høsten. Det er ulike traseer på hvert av de tre løpene til Blåmanen, og i dag skulle deltakerne ta seg opp via Skomakerdiket og forbi Fjellhytten.

Erland Eldrup løper nå for Bodø Bauta Løpeklubb. Han kunne etter løpet fortelle at Blåmannsløpene er en favoritt i Bergen:

– Det er alltid god stemning, flotte løyper og bra nivå.

Løpet hans ble en duell med Anders Sommer, de løp sammen det første stykket forteller Erland:

– Han startet i en voldsom fart, men tempoet ble overkommelig etter hvert. I Hardangerløypen (bakken før Fjellhytten) passerte jeg han for å få bedre oversikt i det mer tekniske partiet. Jeg fikk ganske raskt en luke og følte jeg hadde grei kontroll derfra og inn til mål.

– Det er veldig kjekt å løpe sammen med Anders, han er rask og flink i fjellet, sier Erland.

I kvinneklassen var det ingen som klarte å utfordre Katrine Villumsen. Hun vant også løp nummer to, dessuten vant hun det avsluttende løpet i Bergen Fjellkarusell, som gikk nettopp over Blåmanen by night. Så Katrine begynner å komme i skikkelig form etter å ha hatt en barnefødsel.



Katrine Villumsen er nå i god form, og vinner de fjelløpene som hun stiller opp i.

Resultatliste menn:

Plass Navn Klubb Tid 1 Eldrup,Erland Bodø Bauta Løpeklubb 33:06 +00:00 2 Sommer,Anders Varegg 33:52 +00:46 3 Helgheim,Tor Naustdal Equinor Bil 36:23 +03:17 4 Karlsen,Espen Roll Gneist Il 36:36 +03:30 5 Ristesund,Asgeir Bsi Friluft 37:10 +04:04 6 Nilsen,Ørjan Varegg 37:27 +04:21 7 Bakke,Bjarne Andreas Fjellgeitene 38:41 +05:35 8 Schlicht,Julian Bsi Friluft 39:08 +06:02 9 Esperås,Alv Ole Il Fri 39:51 +06:45 10 Søyland,Anders Tif Viking 40:25 +07:19 11 Dahle,Jørgen Rokne Varegg 40:26 +07:20 12 Kallager,Magnus Varegg 40:58 +07:52 13 Tufteland,Håkon Bsi Friluft 41:29 +08:23 14 Hølleland,Bjørn Fana Orientering 41:35 +08:29 15 Valevatn,Kristian Uten Klubb 41:45 +08:39 16 Oma,Gard Vestkysten SK 41:48 +08:42 17 Bø,Andreas Varegg/ Ulsetexpressen 41:59 +08:53 18 Instebø,Tore Varegg - Fjellgeitene 42:07 +09:01 19 Bu,Frank Varegg - Fjellgeitene 42:29 +09:23 20 Tronstad,Morten Varegg 42:51 +09:45 21 Urheim,Kristoffer B-Laget 43:36 +10:30 22 Engeli,Lars Varegg - Fjellgeitene 44:08 +11:02 23 Valestrand,Kasper Varegg 45:36 +12:30 24 Langedal,Henning Uten Klubb 46:38 +13:32 Michelsen,Thomas Fjellbeitene Avd Åsane 46:38 +13:32 26 Klingenberg,Luca Varegg 47:39 +14:33 27 Oen,Knut Varegg - Fjellgeitene 47:46 +14:40 28 Stamneshagen,Ove Birger Equinor 49:04 +15:58 29 Heggernes,Frank Varegg - Fjellgeitene 49:40 +16:34 30 Wertheimer,Nicolas Fjellgeitene 50:11 +17:05 31 Wikstrøm,Eirik Uten Klubb 50:22 +17:16 32 Ulvang,Bjørn Uten Klubb 50:31 +17:25 33 Dahle,Oliver Rokne Varegg 52:01 +18:55 34 Von Schultzendorff,Peter Uten Klubb 52:12 +19:06 35 Tveit,Jesper Uten Klubb 53:36 +20:30 36 Ottesen,Sverre Varegg Fleridrett 54:21 +21:15 37 Hevrøy,Ernst Bergen Triathlon Klubb 56:17 +23:11 38 Morvik,Arvid Varegg Fleridrett 56:31 +23:25 39 Andersen,Øyvind Varegg 59:41 +26:35 40 Gjervik,Jan-Tore Varegg 59:49 +26:43 41 Straume,Paul Ove No Team 1:00:29 +27:23 42 Thornes,Arne Tertnes 1:01:38 +28:32 43 Dahle,Trygve Varegg 1:03:05 +29:59 44 Straume,Arne Normann Straume 1:05:41 +32:35 45 Hansen,Ove Laksevåg 1:17:31 +44:25 DNF Slettebø,Isak Storm DNF Hjortland,Ole Fjellgeitene DNF Hofstad,Stian Uten Klubb



Anders Sommer må se at Erland Eldrup drar i fra ham.

Resultatliste kvinner:

Plass Navn Klubb Tid 1 Villumsen,Katrine Varegg 43:37 +00:00 2 Solberg,Ronya Bsi Friluft 44:03 +00:26 3 Christie,Caroline Varegg - Fjellgeitene 44:07 +00:30 4 Fiedler,Lea Uten Klubb 44:19 +00:42 5 Trösse,Christiane Varegg / Ubil 46:36 +02:59 6 Beitnes,Mari Lille Ladegårdsgaten Il 47:04 +03:27 7 Gröning,Linda Varegg 48:18 +04:41 8 Ershova,Elizaveta Uten Klubb 49:24 +05:47 9 Klokkeide,Kristin Madsen Fjellgeitene 49:32 +05:55 10 Terserus,Jill Fjellgeitene 50:02 +06:25 11 Liland,Hanne Varegg 51:09 +07:32 12 Straume,Marianne Fjellgeitene 51:59 +08:22 13 Tufte,Gro Varegg - Fjellgeitene 54:23 +10:46 14 Gjermstad,Marit Fjellgeitene/melkesyre 54:45 +11:08 15 Simonsen,Kari-Anne Uten Klubb 55:00 +11:23 16 Baravelli,Hildegunn Åsane Løpegruppe 55:01 +11:24 17 Sommer,Nancy Varegg-Fjellgeitene 55:08 +11:31 18 Wærdahl,Stine Uten Klubb 57:34 +13:57 19 Aarøy,Torunn Fjellgeitene/bergen Triathlon Cl 59:06 +15:29 20 Nordås,Ragni Opptur Løpeklubb 59:24 +15:47 21 Mikkelsen,Lise Bergheim Bk Bil 1:00:22 +16:45 22 Fagerheim,Mette Varegg-Fjellgeitene 1:00:25 +16:48 23 Bjørnevoll,Eli Equinor 1:02:58 +19:21 24 Høsteng,Ida Uten Klubb 1:04:59 +21:22 25 Morvik,Bente Varegg Fleridrettr 1:05:39 +22:02 DSQ Tvedt,Oda Fjellgeitene DSQ Knardal,Solgunn E. Varegg - Fjellgeitene NC Heggernes,Pinar Varegg - Fjellgeitene NC Enes,Wenche Varegg 1:01:40 +1:01:40



Katrine Villumsen har funnet formen.



Ronya Solberg tok forrige gang tredjeplassen, denne gangen blir det en andreplass.



Lea Fiedler kommer opp på Blåmanen som tredje kvinne, men ender til slutt som nummer fire.



Caroline Christie har både krefter og godt humør før hun setter inn spurten som bringer henne tredjeplassen.



Tor Naustdal Helgheim løper inn til den siste pallplassen.



Espen Roll Karlsen inn på fjerdeplass. Men Gneistløperen hadde kommet for sent til start.



Christiane Trösse, fjerdeplass.



Det var nydelige forhold for fjelløping denne gangen.



Bjørn Hølleland kan fremdeles løpe fort oppover fjellet. Men så har han da også vunnet Stoltzekleiven Opp flere ganger.



Deltagerne i Blåmansløpene føler seg som en stor familie, og det er vanlig å avslutte løpet med et slikt familiefoto i målområdet. (klikk på bildet for større format).