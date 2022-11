Halvmaratonløperne la først avgårde med (fra venstre) Helene Berger, Dorte Løvhaug Johnsen og Øyvind Borg i første rekke. (Foto: Rolf Bakken)

Med god spredning på halvmaraton, 10 km og 5 km rundet 25 løpere tradisjonen tro av høstsesongen med det lokale Kondisløpet på gang- og sykkelstien langs Glomma mellom Leiret, Elverum sentrum for utenforstående, og Heradsbygd. Mange av de faste deltakerne på Kondistreninga var på plass, men også en god andel "gjesteløpere" benyttet seg av det åpne lavterskelløpet. Flere registrerte sin debut med startnummer og andre noterte også distansepers til tross for ekstra motstand fra kong vinter med nordavind på siste halvdel etter at de fikk en snøbyge i ryggen fra start som påminning om at vinteren er i anmarsj.

Lene best igjen

Lene Nylund stod igjen for den beste prestasjonen i et lokalt løp, og med 39:29 ble det både ny personlig bestenotering og totalseier foran tre jevne karer som alle greide målet om sub-40 minutter. Her var Amund Sigstad den friskeste i spurten foran Per Sole Luseter og Christoffer Hvammen.

Les om Lene Nylunds trening her: Hverdagsaktivitet og kvalitet gir resultater for Lene (36) (K+)

Lene Nylund viste karene ryggen på de siste meterne. (Foto: Sigurd Westgård)

På halvmaraton var Øyvind Borg førstemann opp igjen fra Heradsbyd med 1:33:08, tett fulgt av Aksel Ulvang. Det ble også jevnt mellom dagens to kvinnelige halvmaratonløpere. Dorte Løvhaug Johnsen var her best på 1:41:55 med Helene Berger 23 sekunder bak.

Maja T. Tveter og André Berge løp sammen i mål som de første på 5 km.

Lisbeth Traaseth var aller ivrigst med å komme i gang på 5 km. (Foto: Sigurd Westgård)



Kondisløpet Elverum på Facebook

Bilder kommer mandag!