Løpet heter Cursa dels Nassos i Barcelona, og i fjor ble det satt verdensrekord for både kvinner og menn i denne løypa. Berihu Aregawi løp på 12.48, og skal Jakob hamle opp med den tida må nok det aller meste klaffe. Jakobs pers på 5000 m baneløp er så å si identisk – 12.48,45 – men vanligvis går det litt seinere i gateløp enn på bane.

Nyttårsløpet i Barcelona har både 10 km og 5 km på programmet, og særlig på 5 km satses det på internasjonal deltakelse. Byen og løpet har store forventninger til Jakob Ingebrigtsens deltakelse, og rådmannen for idrett i bystyret i Barcelona uttrykker det slik på løpets heimeside:

"Vi vil at Cursa dels Nassos 2022 skal slå rekorder igjen og bli en målestokk, både når det gjelder deltakelsen på 10 km-løpet og nivået på det internasjonale 5 km-løpet. Med deltakelse av nordmannen Jakob Ingebrigtsen åpnes nye forventninger, og i år som tidligere, håper vi å oppleve en historisk utgave. Vi er sikre på at innbyggerne i Barcelona vil avslutte 2022 med en ny internasjonal sportsbegivenhet på toppnivå."

Om verdensrekorden kan bli ei lei nøtt for Jakob, bør europarekorden til Yemaneberhan Crippa på 13.14 være innen rekkevidde – og ikke minst Jakobs egen norske rekord på 13.28, satt på Forus for to og et halvt år siden. Da var Henrik Ingebrigtsen bare 4 sekunder bak, og det blir spennende å se om både han og Filip er i ferd med å nærme seg sitt eget bestenivå.

Før den tid er planen at Jakob Ingebrigtsen skal løpe EM terrengløp som går i Torino i Italia 11. desember. Om Filip og/eller Henrik løper der, er uvisst, men siden de ikke har løpt noen kvalifiseringsløp er nok det mindre sannsynlig.





Jakob Ingebrigtsen da han satte norsk rekord på 5 km i 2020, tett fulgt av broder Henrik. (Foto: Geir Eikeskog)