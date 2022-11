Cross Internacional de Itálica inngår i World Athletics serie Cross Country Tour Gold, og følgelig stilte flere sterke løpere til start. Løypa målte 10,1 km, og seierstida til tyrkiske Yasemin Can var på 32.31. Ned til ugandiske Peruth Chemutai skilte det 3 sekunder, mens Purity Chepkirui fra Kenya på tredjeplass ble distansert med over minuttet.



Yasemin Can har vunnet EM terrengløp hele fire ganger og blitt nummer to to ganger. Hun har også to EM-gull på 10000 m og ett gull på 5000 m. Men i EM terrengløp i fjor hadde hun en dårlig dag og ble bare nummer 14. Så bra som Karoline Bjerkeli Grøvdal løp da, er det på ingen måte gitt at det hadde hjulpet Can å være i toppform, men uansett indikerer løpet hennes i Spania at hun er i mye bedre form nå enn det hun var på samme tid i fjor.



Peruth Chemutai som nå kom på andreplass, er nemlig ingen hvem som helst. Hun ble olympisk mester på 3000 m hinder i OL i fjor, og femteplassen hennes fra VM terrengløp i Århus i 2019 viser at hun også er en meget god terrengløper. Chemutai kan også skilte med å ha den ugandiske halvmaratonrekorden med 1.06.20.



Ifølge World Athletics reportasje var Yasemin Can fornøyd med løpet og optimistisk med tanke på sjansen for å gjøre det bra i EM terrengløp som går samme dag som hun fyller 26 år.





Alle resultat



Dobbelt burundisk

I herreklassen ble det dobbelt burundisk med seier til Thierry Ndikumwenayo og andreplass til Rodrigue Kwizera. De kom i mål på samme sekund, men Ndikumwenayo ble dømt først i mål. Han imponerte også på bane i sommer da han løp inn til årets beste tid i verden på 3000 m med 7.25,93.



Nå ble vinnertida hans på 10,1 km terreng 28.51. Etter målgang uttalte han at hans neste løp kan bli et nyttårsløp i Spania, og om det er Cursa dels Nassos i Barcelona Ndikumwenayo har i tankene, så kan det i tilfelle bli litt av en duell mot Jakob Ingebrigtsen.



Beste europeer ble Mohamed Katir fra Spania. Han vil nok bli en av Jakob Ingebrigtsens hardeste utfordrere i EM terrengløp. Nå var Katir 26 sekunder bak den burundiske vinneren.



De tre beste ble behørig premiert. (Foto: arrangøren)





Alle resultat