Selv om vinterens første melis-dryss av snø hadde lagt seg over tirsdagens arrangement, var løpsforholdene gode. Det samme ryktes om muffinsene som ble servert etter endt dyst....

Henning Mortensen var med tiden 18:15 tilbake på toppen av pallen med liten margin ned til Joakim Sørslett og John Anders Rise. Selv om spurtoppgjøret var over før oppløpssiden, holdt denne trioen sammen i tet store deler av den kontrollmålte 5 kilometeren.

På kvinnesiden tok Ida Gjermundshaug Pedersen førsteplassen i sin debut i denne løypa med18:49 med Heidi Syversen og Camilla Rustadbakken Berg på de neste plassene.



Camilla Rustadbakken Berg gledet seg tydelig til månedens formtest. (Foto: Esther Innselset)

Det har etter IF BIL's mobilisering i første løp brygget opp til en real bedriftskamp i karusellen der Eika BIL utlignet med 11 deltakere mot IF BILs 7 denne gang. Her er det bare for andre bedrifter å ta utfordringen til positiv og sprek "team-building" med å samle egne bedriftstropper!

Neste løp går om fire uker, altså tirsdag 20, desember. Arrangørene utfordrer deltagere til å stille med nisseluer i juleutgaven. Arrangørene lover å bidra med julestemning, og dermed kan deltakerne glede seg til de legendariske løper-pepperkakene i premie!



Deltakelsen Hamarkarusellen (tidligereGå-Joggen) Vinter har fått en solid oppsving i høst, og novemberløpet hadde nær en dobling fra da fjorårssesongens høyeste antall (31) fant veien til Prestrudhallen. Her er deltakertallene for de siste sesongene:

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Totalt Aktive Totalt Aktive Totalt Totalt Aktive Totalt Aktive 1. løp 31 25 38 24 Ikke arr. 25 23 39 37 2. løp 25 19 38 25 Ikke arr. 31 30 57 47 3. løp 20 18 30 21 Ikke arr. 21 19 4. løp 18 15 30 23 Ikke arr. 30 27 5. løp 21 18 26 19 Ikke arr. 25 23 6. løp 17 13 Ikke arr. Ikke arr. 20 20 Sesong totalt: 132 108 162 112 152 142 96 84 Antall løp: 6 6 5 5 6 6 2 2 Gj.snitt: 22 18 32 22 25 24 48 42