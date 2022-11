Konkurransen har stor betydning for VM-resultatet, da grandfinalen gir 30% flere poeng enn de andre WTCS-løpene. Gustav Iden og Kristian Blummenfelt har tidligere gjort det bra i serien, og Kristian har to VM-paller. Denne sesongen har de, grunnet satsingen på langdistanse, ingen pallsjanser sammenlagt. Det ligger likevel stor prestisje i å vinne grandfinalen, og begge er til stede i Abu Dhabi.



– Jeg er nettopp ferdig med av en lang sesong langdistanse. Jeg tror jeg begynner å bli klar for kortdistansene nå. I Bermuda gjorde jeg det godt, med en topp-10 plassering. Forhåpentligvis bygger jeg videre på den formen og er enda mer klar nå. Det er et senario hvor jeg kan komme først. Men det er hard konkurranse, heten her kan også spille inn, sier Gustav Iden i dag.



Vetle Bergsvik Thorn, som er ranket høyest av de norske i årets WTCS har også en forventning om en god plassering. Han tok sin første worldcup-plassering i Bergen, så ble det tungt i Bermuda. Vi håper det løsner igjen i Abu Dhabi. Han sier selv:

– Forventningene mine til denne konkurransen er høye. Jeg føler meg i veldig god form og mener en topp-10 plassering er mulig på lørdag. Evne til å håndtere varmen vil bety mye, og startlisten er full av sterke utøvere, så det vil bli en tøff kamp.



Norge har ingen kvinner med i Abu Dhabi, grunnet sykdom og skader. Sebastian Wernersen har allerede deltatt i U23 VM tidligere i dag, og ble nummer 30.

Starttidspunkt for elite herrer er lørdag kl 12:06 norsk tid. Løpet vises på www.triathlonlive.tv



Kristian Blummenfelt og Gustav Iden ble nummer 6 og 9 i Bermuda tidligere denne måneden. Da hadde de nettopp kommet tilbake fra langdistanse-satsingen. Håpet er bedre resultater i Abu Dhabi i morgen. (Foto: Tommy Zaferes/World Triathlon)