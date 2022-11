Da var vi kommet på markeringen av avslutningen av sesongen 2022, og den fant sted i Auditoriumet ved Tangen vgs. Og lokalet var fylt med folk til randen, og det ble fremført ulike foredrag og innlegg denne kvelden, og avslutningen varte fra klokken 18.00 til klokken 20.30.



Åpning ved John Magnus Humborstad.

Det har vært arrangert aktivitetsturer gjennom sesongen, og det har vært lojale deltakere til løpene, og det har vært inspirerende og rørende i ei vanskelig tid med pandemi og dyrtid.

Det kan bli utelukket å arrangere løp i Baneheia i framtiden, men vi håper fortsatt på at vi får tillatelse om å arrangere løp der. Vi ønsker å rekruttere flere unge, og også flere eldre i alderskategorien 80 til 100 år. Så det er imponerende og utrolig bra når eldre deltakere begynner i karusellen, og om to år så er karusellen 50 år, og det er virkelig artig og spesielt. Karusellen startet i 1975, og den har bidratt med helse og trivsel blant mange deltakere, både etablerte og nye. Vi må takke for god organisering helt siden starten. Forskning viser at løp og turer i naturen er bra for den psykiske helsa. Det er flott å bruke naturen og bevege seg. Og man bygger livskvalitet, og karusellen gjør at vi blir kjent der vi bor. Og så gjør karusellen at flere sykler til og fra de løpene som finner sted.

Karusellen gir oss indre og ytre motivasjon, og vi blir bedre og sterkere mennesker både mentalt og fysisk ved å delta. Det viktige med karusellen er å bygge helsa, og det er et godt miljø for å få det til. Og så er bokstaven MMFI: Make Me Feel Important viktige, og alle i karusellen fortjener å bli sett og bli heiet på. Og det er noen ting som er viktigere enn andre i karusellen, og det er oppmuntring, eierskap og kontinuitet. Det er flere grunner til å folk er med på dette, men det er spesielt ting som at det er gøy, at folk motiverer for løpene, det bygger folkehelse, det gir mestring og det gir et trygt eierskap. Og mange er med fordi det er fysisk bra og det er sosialt, og det gir en gevinst å komme ut i den frie naturen, og noen blir også i bedre form.

Karusellen bygger fysisk og psykisk helse, og man kan lære flere ting gjennom den, for eksempel det vi opplever som vanskelig i livet. Det er 4 oppdagelser som vi kan lære gjennom livet. Å gå er å falle, vanskelig oppleves som bra når man mestrer trimmen, Omveien kan fort blir snarveien til en god dag, og grus er ikke grusomt, men grus er greit. Det er sentralt å bestemme seg på forhånd for man er ute på trim og konkurranse. Man kan stå opp tidligere, så man ikke får dårlig tid. Og man kan ha et klart og godt mål.

Terrengutvalget i 2022 har bestått av:

John Magnus Humborstad

Tore Heidenreich

Tor Helge Fosselie

Jan Reinhard Hansen

Elin Gundersen

Marianne S. Humborstad

Siren R. Hodne

Alf Gunnar Ulleberg

Anders Torbjørnsen

Arild Bergan

Arild Vehus

Arne Moen

Arne Myklebost

Aslaug Mosby

Didrik Jarl Solli

Eldbjørg Larsen

Ellen Britt Engelstad

Guri Sæterlid

Inger Vehus

Ingen Britt Bakstad

Ivar Kaafjord John Arvid Lie

Kai Gyberg

Kjell Ivar Sangesland

Knut Fosselie

Kåre Berle

Liv W. Tenningen

Marit Penne

Ragnhild Auestad

Randi S. Fosselie

Reidun Gustafson

Steinar Bergan

Susann M. Burke

Sven Erik Fagermann

Svein Helge Mollestad

Thorhild Løvdal Gundersen

Tor Harald Nilsen

Trond Andersen

Wenche Fast

Øivind Gundersen

Åge Holgersen

Åse Reinertsen



Deltagere som har vært med i 25 år.

Jubilanter som har vært med i 25 år:

Bjørge, Gerd Eftevåg

Dynestøl, Karin Løining

Gundersen, Eli

Haukom, Merete

Klungreseth, Karin Elisabeth

Lund, Bjørg Hanna

Nordahl, Randi

Refsnes, Hanne Liv

Solborg, Ingunn

Sundtjønn, Ingebjørg

Svestad, Reidun Alise Trygsland, Arnhild

Wandsvik, Aslaug

Enge,Fredrik

Gjerde, Kjell Egil

Gundersen, Geir

Ingebretsen, John Rune

Kilander, Øystein

Langerak, Arne

Morvik, Rasmus

Mørkesdal, Åge

Oftedal, Tor Arild Olsen, Jan Ove

Pilskog, Knut

Rysstad, Tor Arild

Selle, Per Kåre

Simonsen, Helge

Sjøveian, Oddmund

Smithsen, Per Otto

Tjøm. Inge Torrey

Torjussen, Tom

Wandsvik, Odd

Åsen, Geir Egil

30-års jubilantene.

Jubilanter som har vært med i 30 år:

Andersen, Aud Undheim

Danielsen, Anne Karin

Fast, Wenche

Hallaren, Gretha Therese

Helleren, Torunn

Johansen, Rose

Mellingsæter, Randi

Ruud, Astri

Trædal, Kari Bergstad

Vabo, Anne-Britt Aasgaard, May Britt

Bentsen, Arvid

Berntsen, Svein Arne

Bessesen, Johnny Arnt

Scheie, Stein-Erik

Breen, Helge

Buseth, Torfinn

Eldhuset, Torgrim

Eriksen, Terje Gitmark

Fjermeros, Helge Matre Flak, Steinar Johan

Friestad, Bjørn Andreas

Grønnestad, Peder

Larsen, Pål Alfred

Moseid, Helge

Sannes, Vidar

Svendsen, Kjell Ivar

Tredal, Per Arvid

Usterud, Bjørn

Aasgaard, Per



Noen av 35-årsjubilantene.

Jubilanter som har vært med i 35 år:

Ingebretsen, Berit Eikaas

Kiledal, Aase

Pedersen, Anne Marie

Sandø, Anne Marie

Dynestøl, Jens Øyvind

Holst, Henning

Johanssen, Thomas Stav

Larsen, Jan Ragnar

Mæsel, Roald

Pettersen, Ove

Stien, Jens

40-års-jubilantene.

Jubilanter som har vært med i 40 år:

Robertsen, Ann Elise

Andersen, Sigurd Næss

Fosselie, Knut



45-års-jubilantene.

Jubilanter som har vært med i 45 år:

Humborstad, John M.

Pedersen, Nils Martin