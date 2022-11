Kanskje den største favoritten, svenske Emir Halalkic, har startet klart raskeste og ligger etter to timers løping ca. fire runder foran nederlenderen Rene Kuijs med ungareren Szilard Fodor, Bjørn Tore Kronen Taranger og Lasse Gerhardsen like bak. Svensken som ble nr 13 i årets EM med 261 km har gått ut i 4.40 fart, mens kvartetten bak løper så langt i 5.07-fart.



Ingrid Lid fra Bergen Løpeklubb har åpnet raskeste av kvinnene de to første timene og ligger to runder foran trioen Line Caliskaner, Therese Falk og Gro Siljan Hjukse.



Therese Falk er godt i gang og ligger på 3. plass blant kvinnene med nesten 22 km på de to første timene. (Foto: Samuel Hafsahl)

FØLG BISLETT 24-TIMERS HER:

Du kan følge løpet gjennom reportasjer på kondis.no

Avisa Oslo (A-media) har studio på banen og sender 24 timer+ fra løpet: Bislett 24-timers TV

Live resultater kan du følge via sidene til ultimate.dk: LIVE res Bislett 24-timers

Hilsen til løperne kan sendes løpets speaker fra kl 10:00 løpsdagen og hele løpsdøgnet

Løpets hjemmeside

Løpets facebookside

Topp 10 menn etter 2 timers løp: Nr Bib Navn Klubb Land Omg. Km Min/km Løpstid Klasse 1 54 Emir Halalkic IF Kville SWE 46 25.139 04:40 01:57:41 35-39 2 119 Rene Kuijs PAC Rotterdam NED 42 22.953 05:07 01:57:28 40-44 3 160 Szilard Fodor EMU HUN 42 22.953 05:07 01:57:42 45-49 4 139 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen LK NOR 42 22.953 05:07 01:57:46 40-44 5 99 Lasse Gerhardsen Fridheim Barnehage NOR 42 22.953 05:09 01:58:16 45-49 6 140 Frank Løke Runar IL NOR 41 22.407 05:17 01:58:45 40-44 7 124 Erland Eldrup Bodø Bauta LK NOR 41 22.407 05:19 01:59:22 23-34 8 49 Finn Isaksen GTI NOR 40 21.860 05:22 01:57:33 23-34 9 2 Frode Nebell NOR 40 21.860 05:22 01:57:34 45-49 10 38 Peter Jensen Romerike ULK DEN 40 21.860 05:25 01:58:39 40-44 Topp 10 kvinner etter 2 timers løp: Nr Bib Navn Klubb Land Omg. Km Min/km Løpstid Klasse 1 57 Ingrid Lid BFG Bergen LK NOR 42 22.953 05:09 01:58:34 23-34 2 6 Line Caliskaner Romerike ULK NOR 40 21.860 05:20 01:56:41 50-54 3 136 Therese Falk Hareid IL NOR 40 21.860 05:22 01:57:32 45-49 4 152 Gro Siljan Hjukse Salomon Norge NOR 40 21.860 05:22 01:57:39 40-44 5 151 Annette Velde Sande BFG Bergen LK NOR 39 21.314 05:31 01:57:39 40-44 6 59 Janne Kvisvik Romerike ULK NOR 39 21.314 05:31 01:57:45 45-49 7 79 Deimante Razukiene Romerike ULK LTU 39 21.314 05:37 01:59:59 40-44 8 131 Marthe Følvik Bodø Bauta NOR 38 20.767 05:36 01:56:38 23-34 9 41 Ida Steiro Hell ULK NOR 38 20.767 05:40 01:57:52 23-34 10 142 Hilde Johansen Romerike ULK NOR 37 20.221 05:50 01:58:00 45-49

Bilder tatt rett før og etter starten (Foto: Samuel Hafsahl)