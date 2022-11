Deltakelsen og forhold

Det var rundt 10 grader, til tider endel vind ute i løypa i start/målområde, men ellers var det gode forhold for mosjonsløp for de totalt 16 deltakerne, derav 3 stk i trimklassa.

Herreklassen

Olav Gravdal, Volda vant med tiden 23:37, 22 sekunder bak hans personlige rekord, til tider kraftig motvind gjorde nok det var hans kommentar etter målgang.

Nummer to ble Dan Børge Saure, Bjørke IL med tiden 24:44. Nummer tre ble Frode Riise med tiden 27:37.



Dameklassen

Linn Rise Johnsen vant med tiden 25:53. Andre dame ble finske Erika Kolehmainen, Vasa IS på tiden 27:00, hun er sprinter og studerer idrett på Høgskolen i Volda.

Premier for deltakelse

Dan Børge Saure for 10 løp, Marcus Kemp Vedeler for 85 løp, Frode Riise for 15 løp og Elin Burås Sylte for 55 løp. Kondis gratulerer.



Sesongens (årets) siste utgave i 2022

Neste og siste utgave av Rotevatnet rundt i år blir søndag 18.desember kl. 12.00.



Flere bilder her



ROTEVATNET RUNDT 27. november 2022 Resultat KVINNER 20 - 29 år 10 Erika Kolehmainen, Vasa IS 27:00 Elin Burås Sylte Trimklasse 30 - 39 år 11 Linn Rise Johnsen, Tartanmandag 25:53 MENN Under 18 år 12 Jon Lundberg, Sportsklubben Herd 38:51 30 - 39 år 7 Olav Gravdal, Volda 23:37 1 Dan Børge Saure, Bjørke IL 24:44 40 - 49 år 3 Espen Strøm, VTI-Allidrett 29:26 4 Vetle Haugen 31:12 5 Marcus Kemp Vedeler, Marcus i Vinden 31:52 50 - 59 år 2 Frode Riise 27:37 9 Kurt Dahlstrøm, Tjørvåg 34:56 Kjetil Guddal Trimklasse 60 - 69 år 6 Per Sigvald Hoggen, VTI 31:43 14 Per Ernst Lundberg, 3H 39:18 Eldar Lund, 3H Trimklasse 70 - 79 år 8 Knut Innselset, 3H 35:05



Klare til start. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Ved passering i Vassbotn leder her nummer 7 Olav Gravdal, , bak jakter Dan Børge Saure. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Dan Børge Saure, Bjørke IL. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Nummer to ble Erika Kolehmainen, Vasa IS. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Linn Rise Johnsen, Tartanmandag ble raskeste dame. Her i siste bakken før oppløpet på Volda stadion. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Linn Rise Johnsen og Olav Gravdal. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Fra venstre Dan Børge Saure for 10 løp, Marcus Kemp Vedeler for 85 løp, Frode Riise for 15 løp og Elin Burås Sylte for 55 løp. Kondis gratulerer. Foto: Martin Hauge-Nilsen.