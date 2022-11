Se 27 bilder fra premiesermonien nederst i reportasjen!

Anette Velde Sande smilende vel halvveis i årets Bislett 24-timers - og like blide var hun etter å ha nådd målet sitt 12 timer senere. (Foto: Samuel Hafsahl) Anette Velde Sande smilende vel halvveis i årets Bislett 24-timers - og like blide var hun etter å ha nådd målet sitt 12 timer senere. (Foto: Samuel Hafsahl)

Bjørn Tore Kronen Tranger var i en egen klasse i årets 24-timers med 260,235 km. Her er den fokuserte bergenseren halvveis i døgnet. (Foto: Samuel Hafsahl) Bjørn Tore Kronen Tranger var i en egen klasse i årets 24-timers med 260,235 km. Her er den fokuserte bergenseren halvveis i døgnet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ca. 90 løpere holdt det gående til det befriende sluttsignalet gikk på Bislett klokken 10 søndag formiddag. Det har lenge vært klart at duoen fra BFG Bergen Løpeklubb, Bjørn Tore Kronen Taranger og Anette Velde Sande, skulle sikre seg seieren. Begge avsluttet meget sterkt, og gjentok bedriften i Sunnhordaland maraton tidligere i år hvor det også ble dobbeltseier totalt til klubben.

Fantastisk stemning og support

Annette fortalte umiddelbart etter løpet at hun hadde hatt et fantastisk døgn med super stemning. Med god støtte fra speaker, slekt og venner nådde hun målet om 225 km med god margin, og i tillegg hun løp hver meter til innetekt for Kreftforeningen. Med unntak av litt mye i magen en periode, kunne bergenskvinnen smile hele veien til mål.

Rene Kuijs, PAC Rotterdam & Run2day Rotterdam Racing Team løp tredje lengst og tok 2. plassen i herreklassen med 228,707 km. Frank Løke, Runar IL slet seg inn til ny personlig rekord med 217,617 km. Med det var den profilerte eventyreren 6. beste løper totalt og 3. seigeste av herrene i "årets lengste julebord".

Peter Jensen, Romerike Ultraløperklubb (210,474), Mats Høyset, SK Vidar (203,343 km) og Geir Nygård, Førde IL/Amalie i mitt hjerte (200,706 km) besatte 4. til 6. plassen i herrenes konkurranse med resultater over 200 km.

Halvparten med medalje

Blant kvinnene holdt tyske Simone Durry, TG Neuss løpet bra og avsluttet på 228,540 km som holdt til klar 2. plass blant kvinnene og 4. plass totalt. Line Caliskaner, Romerike ULK ble 3. beste dame og 5. beste løper totalt med 220,509 km. 6 menn og 5 kvinner løp over 200 km, noen som sier sitt om kjønnsbalansen i dette gamet. I tillegg til de tre damene som kunne bestige pallen løp også Gro Siljan Hjukse, Salomon Norge (203,380 km) og Ida Steiro, Hell Ultraløperklubb (201,162) over 200 km.

Her er de offisielle resultatene sortert pr. kjønn som viser at 33 av de 51 kvinnene som startet sikret seg den meget gjeve medaljen ved å klare 130 km . 40 av 96 startende menn oppnådde medalje ved å greie 150 km.

Kvinner over 130 km: Nr Navn Klubb Land Omg. Km Min/km Klasse 1 Annette Velde Sande BFG Bergen LK NOR 425 232,717 6:10 40-44 2 Simone Durry TG Neuss GER 418 228,540 6:17 45-49 3 Line Caliskaner Romerike ULK NOR 403 220,509 6:31 50-54 4 Gro Siljan Hjukse Salomon Norge NOR 372 203,380 7:04 40-44 5 Ida Steiro Hell ULK NOR 368 201,162 7:09 23-34 6 Ida Slorafoss Romerike ULK NOR 348 190,636 7:32 23-34 7 Jeanette Vika Botne skiklubb/ HULK NOR 345 188,755 7:37 40-44 8 Janne Kvisvik Romerike ULK NOR 331 181,004 7:57 45-49 9 Hilde Johansen Romerike ULK NOR 321 175,526 8:12 45-49 10 Lisa Amundsson Scania Road Runners SWE 315 172,180 8:21 60-64 11 Mari Melsom Kristensen Kristiansand LK NOR 307 168,224 8:31 40-44 12 Marit Aamdal Romerike ULK NOR 303 165,926 8:34 40-44 13 Kristine Rønningen Nittedal IL NOR 302 165,043 7:46 50-54 14 Anna Simonsson-Søndenå Karlskrona SOK SWE 297 162,662 8:50 18-22 15 Rasuole Drazdauskiene Maratomanija LTU 295 161,677 8:53 50-54 16 Gunilla Axelsson Uppsala LK SWE 285 156,102 9:12 23-34 17 Siw Benonisen Romerike ULK NOR 283 154,794 9:17 50-54 18 Alexandra Patriksson Ultra Uppsala SWE 280 153,231 9:23 45-49 19 Ann Helen Myrmo NOR 279 152,636 9:25 35-39 20 Anna Ryymin NOR 278 152,096 9:24 45-49 21 Wenche Johnsen Lofoten ULK NOR 277 151,453 9:29 45-49 22 Vibeke Bergsletten Svinndal NOR 272 148,884 9:39 45-49 23 Cathrine Lorentzen Bamford1869 NOR 266 145,778 9:51 45-49 24 Kirste Sandness Team Sandness NOR 263 144,010 9:58 60-64 25 Shahnaz Fossdal Lysefjorden Sportsklubb NOR 262 143,337 10:02 45-49 26 Anja Meland Kongsland Team Kongsland NOR 251 137,438 10:27 40-44 27 Marit Imset Romerike ULK NOR 251 137,245 10:27 45-49 28 Linnéa Hove Spirit Friidrett / Triathlon NOR 244 133,511 10:46 18-22 29 Julie Keller DEN 243 132,934 10:49 40-44 30 Turith Dalmeyer Nilsen Team Dalmeyer NOR 243 132,800 9:21 35-39 31 Sarina Thomas Waschbärenparty GER 241 132,209 10:51 35-39 32 Hanna Kirkeli Kirkeli NOR 240 131,160 8:53 23-34 33 Jorunn Hagesæther Haugesund Triatlon Klubb NOR 238 130,067 9:19 50-54 Menn over 150 km: Nr Navn Klubb Land Omg. Km Min/km Klasse 1 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen LK NOR 476 260,235 5:31 40-44 2 Rene Kuijs PAC Rotterdam & Run2day NED 418 228,707 6:17 40-44 3 Frank Løke Runar IL NOR 398 217,617 6:36 40-44 4 Peter Jensen Romerike ULK DEN 385 210,474 6:50 40-44 5 Mats Høyset SK Vidar NOR 372 203,343 7:04 45-49 6 Geir Nygård Førde IL / Amalie i mitt hjerte NOR 367 200,706 7:10 50-54 7 Ole Erik Flatin Kongsberg IF NOR 362 198,092 7:15 50-54 8 Håvard Huru Bergene Romerike ULK NOR 358 195,874 7:20 40-44 9 Peter Torjussen PLoT Ultra DEN 353 193,254 7:26 55-59 10 Erland Eldrup Bodø Bauta LK NOR 351 192,159 7:29 23-34 11 Jan Magnus Brevik Romerike ULK NOR 350 191,590 7:30 35-39 12 Anders Falkfjell NOR 338 184,750 7:47 50-54 13 Thomas Ødegård NOR 338 184,723 7:47 23-34 14 Trond Pedersen Ask Friidr/Løp Sammen Askøy NOR 334 182,870 7:51 55-59 15 Robert Stenersen Mcshane Vågsbygd Runners NOR 333 182,136 7:54 45-49 16 Einar Tho Haugesund Triatlonklubb NOR 326 178,541 8:03 45-49 17 Lasse Kollerud Bamford 1869 NOR 316 172,906 8:19 45-49 18 Endre Myrdal Olsen If Bedriftsidrettslag NOR 315 172,194 8:21 23-34 19 Dashiel Maloney Uddevalla SK SWE 309 169,129 8:30 40-44 20 Per Audun Heskestad FIL AKS NOR 307 167,776 8:34 65-69 21 Magnus Mühlbradt Romerike ULK NOR 305 166,687 8:38 35-39 22 Gisle Martens Handegaard Vågsbygd Runners NOR 302 165,529 8:40 50-54 23 Arild Thomassen Lyskomponenter NOR 302 165,529 8:40 50-54 24 Henrik Elsig Andersen IK Hellas DEN 299 163,673 8:46 55-59 25 Matthias Köhler Hell ULK GER 299 163,601 8:46 50-54 26 Jostein Lundgaard Raufoss IL NOR 296 162,137 8:49 55-59 27 Lasse Gerhardsen Fridheim Barnehage NOR 295 161,218 5:26 45-49 28 Tor-Erik Moen Team Fri Flyt AS NOR 287 157,118 9:09 35-39 29 Anders Nilsen Kodal IL NOR 284 155,397 9:15 45-49 30 Torbjørn Os Tambarskjelvar/Amalie I mitt hjerte NOR 281 153,960 9:16 50-54 31 Torgeir Andreassen Lofoten ULK NOR 281 153,671 9:22 35-39 32 Per Andre Naustvik NOR 281 153,634 9:22 35-39 33 Felix Schliecker Romerike ULK GER 277 151,548 9:29 40-44 34 Odd Magne Rød Bergen Triathlon Club NOR 277 151,461 9:29 40-44 35 Vidmantas Tumelionis LTU 277 151,381 8:12 50-54 36 Shezad Inayat Spirit NOR 276 150,834 9:15 50-54 37 Henrik Fonstad-Smith Rigor mortis Idrettslag NOR 276 150,834 9:16 35-39 38 Dag Einar Olsen Gnist Arkitekter NOR 275 150,365 9:18 45-49 39 Oddbjørn Austad Bryne triatlonklubb NOR 275 150,288 9:16 55-59 40 Thomas Pfandt Norodd NOR 274 150,052 9:35 50-54

Offisielle resultater:

(Alle foto: Samuel Hafsahl)