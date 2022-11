(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Arrangøren om kart og terreng:

«Det har kommet litt snø den siste uka. Men ikke mer en at den kan forsvinne til søndag. Nissene rapporterer om ca. 5 cm snø og +1 grad fredag kveld. Terrenget består av 4 skogtapper med vegvalg og transportløping mellom. Det er mange jorder med ulik løpbarhet, noe løperne finner ut av. De to lengste løypene krysser hovedvegen. Vær forsiktig! Synfaringen er gjort våren 2022 og noe i november 2022. Kartet er tegnet etter sprintnorm og kartet avgjør hvor det er løpbart. Alle jorder er tillatt å løpe på. Det finnes hvite partier på kartet. Det som er hvitt på kartet er områder som betegnes som god løpbarhet i forhold til resten av terrenget. Målestokk 1:5000 og ekvidistanse 2 m for alle klasser. Postbeskrivelser kun på kart. Gafling kan plutselig dukke opp!»

I alt stilte 65 løpere til start i årets Nisse O-løp. Det var 1 plussgrad og oppholdsvær. Løpet ble arrangert på sprintkart rundt Lunden skole. Her var den noen små skogsområder nok til å bomme. Det var en del som greide å «nisse rundt omkring» sånn det pleier å bli på Nisse o-løpet.

Klassevinnere:

Stornisse: Sofie Johannson, Vang OL og Ola Dåsnes, Vang OL

Mellomnisse: Hege Solerød, Gjø-Vard OL og Sigurd Dæhli, Løten OL

Smånisser: Maren Bleken Rud, Vang OL, Mari Sørlien Stenberg, Vang OL og Sivert Dåsnes, Vang OL

Mininisser: 9 løpere, her er alle vinnere.

Skogskarenes hederspris

Skogskarenes hederspris ble tildelt Jan Ola Pedersen, Vang OL under søndagens løp. Han mottok prisen fra Arild Nordsveen fra Skogskarenes klubb Hedmark.

Resultater Nisseo-løp 27.11.2022 Arr.: Vang OL Stornisse -5 430 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Ola Dåsnes Vang OL 40.50 07.31 2 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 41.30 +0.40 07.38 3 Audun Fingarsen Elverum OK 41.49 +0.59 07.42 4 Sofie Johansson Vang OL 42.00 +1.10 07.44 5 Pål Stenberg Vang OL 46.00 +5.10 08.28 6 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 46.01 +5.11 08.28 7 Michael Sætvedt Snertingdal IF Orientering 46.07 +5.17 08.29 8 Bjørn Solbergseter Austmarka IL 48.30 +7.40 08.55 9 Håkon Dåsnes Vang OL 49.27 +8.37 09.06 10 Anders Skjeset Vang OL 52.07 +11.17 09.35 11 Mina Bleken Rud Vang OL 57.44 +16.54 10.37 12 Erik Slettum Gjø-Vard OL 1.03.08 +22.18 11.37 Mellomnisse - 4 200 m 1 Sigurd Dæhli Løten o-lag 40.18 09.35 2 Hege Solerød Gjø-Vard OL 43.54 +3.36 10.27 3 Nataliia Kotok Vang OL 44.05 +3.47 10.29 4 Anna-Thekla Tonjer Elverum OK 44.13 +3.55 10.31 5 Anne Frøisland Vang OL 44.15 +3.57 10.32 6 Odd Arne Blystad Løten o-lag 44.19 +4.01 10.33 7 Unn Mette Klopbakken Vang OL 44.20 +4.02 10.33 8 Tone Bleken Rud Vang OL 44.28 +4.10 10.35 9 Ulyana Kuznetsova Nash Klub 44.31 +4.13 10.35 10 Trond Løvbak Vang OL 44.32 +4.14 10.36 11 Arne Arnesen Hamar OK 44.40 +4.22 10.38 12 Knut Engen Raumar Orientering 44.47 +4.29 10.39 13 Tor Strand Raumar Orientering 46.32 +6.14 11.04 14 Even Erlien Gjø-Vard OL 47.46 +7.28 11.22 15 Henning Wernøe IL Gular 48.08 +7.50 11.27 16 Tetiana Kuznetsova Vang OL 48.22 +8.04 11.30 17 Stine Austad Raumar Orientering 52.53 +12.35 12.35 18 Margrete Jørandli Gjø-Vard OL 1.30.16 +49.58 21.29 Smånisse - 2 590 m, 1 Sivert Dåsnes Vang OL 26.24 10.11 2 Maren Bleken Rud Vang OL 26.28 +0.04 10.13 2 Mari Sørlien Stenberg Vang OL 26.28 +0.04 10.13 4 Wenche Bjørnstad Ringsaker OK 26.45 +0.21 10.19 5 Ole Hans Øie Løten o-lag 28.05 +1.41 10.50 6 Solveig Sørlien Stenberg Vang OL 29.35 +3.11 11.25 7 Tore Gustav Tomter 29.37 +3.13 11.26 8 Anita Stenseth Snertingdal IF Orientering 29.57 +3.33 11.33 9 Anne Storihle Svenskerud Ringsaker OK 32.28 +6.04 12.32 10 Elise Libak-Feiring Vang OL 33.16 +6.52 12.50 11 Ida Engen Raumar Orientering 33.29 +7.05 12.55 12 Line Merete Libak Vang OL 33.35 +7.11 12.57 13 Terje Malm Hamar OK 33.44 +7.20 13.01 14 Sidsel Storihle Ringsaker OK 33.45 +7.21 13.01 15 Jan Sveen Raumar Orientering 33.58 +7.34 13.06 16 Karl Petter Opsahl Løten o-lag 38.47 +12.23 14.58 17 Tina Bjørnstad Raumar Orientering 38.55 +12.31 15.01 18 Anne-Grete Austad Raumar Orientering 39.35 +13.11 15.16 19 Ingrid Løvbak Vang OL 44.41 +18.17 17.15 20 Julie Gjessing Skjeset Vang OL 44.55 +18.31 17.20 21 Magne Johansen Vang OL 45.35 +19.11 17.35

Smånisser klare til start.

Sofie Johannson venter spent på start.

Stornisser og mellomnisser klare til start​.

Teten i Mininisser med noen poster igjen.

Sigurd Dæhli vant Mellomnisse herrer​.

Ola Dåsnes vant Stornisse herrer.

Sofie Johannson vant Stornisse damer​.

Hege Solerød vant Mellomnisse damer.

Ola Dåsnes og Annar Erlien Solerød diskuterer kart og løype.