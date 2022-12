Lørdag 3. desember går årets siste løp i Maratonkarusellen i Bergen, det heter Hans-Jacobs minneløp. Og han som skal minnes er altså Hans-Jacob Berntsen som har vært en stor drivkraft innen maraton og ultraidrett gjennom en mannsalder, inntil han døde i 2017.

I 2019 utga Trygve Hillestad en biografi om Hans-Jacob Berntsen: «Jernmannen». Som altså var et av kallenavnene på mannen med den lange merittlisten innen ultraidrett i alle ekstreme varianter. Trygve Hillestad kom tett på Hans-Jacob Berntsen under sitt arbeid med biografien om ham, og oppsummerer for Kondis hva som gjorde ham til en slags legende:

– Uten «Jernmannen» Hans-Jacob Berntsen sitt initiativ og drivkraft sammen med sine mange medhjelpere, ville ikke Bergen Maraton, Trolløpet og Jernmannstatuetten blitt den suksess det fortsatt er. Hans merittliste innen ultraidrett imponerte alle. Nijmegenmarsjen 31 ganger, det militære marsjmerket 50 ganger, 300 maratonløp, den årlige 7-fjellsturen i Bergen 50 ganger og med livet som innsats på Ironman på Hawaii og Swiss Alpine Marathon, er noe av det Hillestad ramser opp.

(Bildet: Trygve Hillestad)

– I det militære marsjmiljøet i Nijmegen ble han en legende. Selv ikke etter en alvorlig hjertesykdom og innoperert hjertestarter, og senere uhelbredelig kreftsykdom, lot han joggeskoene og marsjstøvlene ligge, forteller Trygve Hillestad.

Hva det var som drev Hans-Jacob Berntsen til alle disse krevende utfordringene fikk forfatteren egentlig aldri svar på:

– Kanskje var det den adopterte tyskerungen som ville vise at han dugde mer enn de fleste? Som utviste andre den omsorgen han ikke selv fikk da han vokste opp, antyder Trygve Hillestad.

I boken «Jernmannen» viser Trygve Hillestad at Hans-Jacob Berntsen hadde mange sider, han var ikke bare den ekstreme idrettsutøveren, han hadde også omsorg for andre og var en utrettelig drivkraft for det sosiale miljøet rundt idretten. Hans premieutdelingsfester hver nyttårsaften formiddag var legendariske i løpsmiljøet:

– Salige Ove Thue, sangartisten fra Bergen, beskrev Hans-Jacob som landets beste standupkomiker og siktet til den tradisjonelle premieutdelingsfesten hver nyttårsaften formiddag i mange år. Der var Hans-Jacob i sitt ess. Det var der vi opplevde aller mest at det var bare en av hans type i Norge, sier Trygve Hillestad.

Et minneløp til Hans-Jacob Berntsen er fullt fortjent, ifølge hans biograf Trygve Hillestad:

– Det er mange som kan takke Hans-Jacob for at de ble maratondeltagere. Fortsatt føler flere av hans maratonvenner på savnet. Selv om også denne medaljen har en bakside er minneløpet et fortjenstfullt arrangement til ære for en unik idrettsmann både i lokal og nasjonal sammenheng.

Trygve Hillestads bok «Jernmannen» vil være tilgjengelig for deltakerne i Hans Jacobs Minneløp, og deles gratis ut til dem som ønsker seg et eksemplar.

Informasjon om Hans-Jacobs minneløp:

Start klokken 10:00: distanse Maraton

Start klokken 11:30: distanse Halvmaraton