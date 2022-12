Kondis og Kondistreninga byr altså på to ulike kalendere i år. Den ene vil nok gjøre deg noe svettere enn den andre, men den er minst like artig og fin!



Kondis og Kondistreningas advents- og quizkalender

Dette er en betydelig mindre fysisk krevende adventskalender enn den du kan lese om lenger ned på siden. Her går det ut på å søke rundt på nettsidene våre, for å finne korrekt svar på den aktuelle lukens spørsmål. Det kan jo hende du vet svaret uten å lete i det hele tatt, men hvis ikke, så finner du det et eller annet sted på kondis.no, kondistreninga.no eller kondislopet.no. Det er også et godt hint å si at Google er din venn!



Lukene i denne kalenderen blir tilgjengelig hver dag etter midnatt. Når du har funnet fram til det du tror kan være riktig svar, så fyller du enkelt og greit ut et skjema som ligger under luken. Der oppgir du navn, epost og hva svaret ditt er. Vi gjør daglige trekninger, så du har kun anledning til å besvare lukespørsmålet på den aktuelle dagen. Enkelte dager trekker vi én vinner, mens vi andre dager kan trekke flere. De heldige vinnerne vil bli kontaktet.



Premier

Vi har mange ulike premier i denne kalenderen. Blant annet kan du vinne et par Goodr solbriller fra nettbutikken run4.no. Et slikt par har du faktisk mulighet til å vinne i hver av de 24 lukene! Vi har også bøker, refleksvester, t-skjorter, løpeprogram, treningsgadgets, hettejakker med mer på premielisten.



Kondistreningas løpekalender

Ut fra navnet kan du nok tenke deg til hva som skal gjøres av aktivitet rundt denne kalenderen?! Hver dag blir det lagt ut en utfordring på Facebookgruppen Team Kondis. Kast deg ut i utfordringen og dokumentér som oppgitt. Lykke til!



For å delta på denne kalenderen må man poste et bilde (i henhold til det som blir beskrevet i den daglige utfordringen på Facebook) på Instagram med begge hashtagger #kondisno og #julekondis. Dette er viktig, ellers blir man ikke med i konkurransen. Bildene kan for eksempel være av seg selv iført nisselue, et bilde av kartplott eller lignende. Det vil alltid stå beskrevet i teksten hva som kreves "dokumentert" for deltakelse.



Utfordringene blir postet på Facebookgruppen Team Kondis, så hvis du ikke allerede er medlem der, så kan du be om medlemskap. På premiefronten vanker det både løpesko og kleseffekter.



