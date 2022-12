Lisbeth pleier å være med på tre til fire løp gjennom året som for eksempel KK-mila, Norgesløpet og Ecotrail. Da løper hun helst 5- eller 10-kilometer. Da hun var med Kondis på løpeuke i Portugal i oktober med Springtime, deltok hun også i Kondisløpets uoffisielle 5-kilometer som ble arrangert i pinjeskogen der nede.

– Det var utrolig morsomt og sosialt. I romjula regner jeg imidlertid med å løpe alene. Da kan jeg løpe når og hvor det passer meg, sier hun.

Kondisløpets romjulsmaraton er et virtuelt løp som en kan løpe fra 25. til 31. desember. Her kan en velge mellom tre distanser: 5-kilometer, halvmaraton og maraton. En velger selv når og hvor en vil løpe, om en vi løpe alene eller sammen med andre.

De som melder på, får en bekreftelses-e-post med en lenke hvor de selv kan legge inn resultatet sitt etter at de har løpt. Resultatlisten oppdateres fortløpende.

Det er løpesko i premie til beste kvinne og mann på alle de tre distansene. I tillegg er det både løpesko og treningsklær i uttrekkspremier. Totalt er det 52 premier som skal fordeles mellom deltakerne.

Lisbeth har ingen andre forventninger til deltakelsen sin enn at hun skal komme seg ut og få litt frisk luft.

– Jeg meldte meg på for å få en ekstra dytt til å komme meg ut. Et slikt løp gjør at man kommer seg ut av sofaen og får bevegd på seg, sier Lisbeth som kommer til å kose seg i eget selskap med musikk på øret.

Trener 2-3 ganger i uka

Lisbeth klarer vanligvis å få lagt inn 2-3 løpeturer i uka.

– De ukene jeg har barna boende hos meg, deltar jeg vanligvis på løpetrening med Hvam IL Runners på tirsdagene. Da trener vi mye styrke tilpasset løpere og en del intervaller. I tillegg blir det et par joggeturer i helgene på 5-7 kilometer. Jeg pleier å tilpasse øktene etter dagsformen. Noen ganger blir det en rolig tur, mens det andre ganger kan bli en skikkelig kondisjonsøkt. I tillegg tar jeg alltid 20 pushups hver dag, sier hun.

De ukene barna ikke bor hos Lisbeth, pleier hun også å få med seg treningene med Kondistreninga Nes på Årnes 4,5 mil nord for Oslo. Da blir også løpeturene i helgene noen kilometer lenger.

– Er det snø, forsøker jeg også å få lagt inn noen skiturer, men her har jeg helt klart et potensiale for forbedringer, innrømmer hun.

På spørsmålet om hvilken treningsøkt hun liker best, svarer hun raskt:

– Alle øktene jeg får gjennomført.

Motiverende

Det er flere ting som motiverer Lisbeth til å gjennomføre en treningstur.

– Så lenge en har gode klær, er det godt å få litt frisk luft i ansiktet og få beveget på seg. Når man er ute og løper, får man luftet tankene underveis, og det i seg selv kan være både god terapi og virke godt på humøret på mørke vinterkvelder. I tillegg er det lite som slår godfølelsen når man er ferdig med økta, har fått seg en dusj, og kan sette seg godt ned i sofaen med verdens beste samvittighet, sier hun.

I tillegg til Kondisløpets romjulsmaraton, har hun også meldt seg på Oslo Maratons julechallenge der målet er å løpe 100 kilometer til sammen.

– Jeg er spendt på hvordan det går, men håper jeg klarer det, sier hun.