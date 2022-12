Amalie Sæten var på Sunnmøre denne helgen der hun bidro i åpen kretstrening fredag i Ulsteinhallen. Amalie inviterte utøvere til ei treningsøkt med fokus på oppvarming og skadeforebyggende trening. Dessuten var Amalie på besøk hos kjæresten Ådne Andersen og hans familie på Hareid. Lørdag var Amalie selv utøver i det 7,7 km lange Grimstadvatnet Rundt på Hareid, 10 km fra Ulsteinvik og Ulsteinhallen.

Ragnhild Kvarberg hadde den gamle løyperekorden på tiden 26.51, satt for mange år siden. Amalie sprang i dag kontrollert sammen med to lokale menn, Ådne Andersen og Joachim Tranvåg, og de utgjorde en tettrio gjennom heile løpet. Amalie blei klokket inn på tiden 25.42 og var over minuttet foran den gamle rekorden. Joachim Tranvåg var først i mål på 25.19 med Ådne Andersen på andreplass med tiden 25.34 og Amalie Sæten på tredjeplass. Men det spørs om ikke Ådne Andersen i dag hadde oppgave som hare for Amalie. Ådne har løyperekorden for menn med tiden 22.39.

43 deltakere stilte opp på dagens løp mot 36 løpere på det første løpet. Forholdene var gode, til tross for temperatur rundt nullpunktet. Vinden var fraværende, himmelen var delvis skyet og gangvegene var stort sett isfrie, men noen glippetak blei det. Arrangøren, Hareid IL hadde på forhånd strødd godt der det var glatt.

Neste løp i Grimstadvatnet Rundt går lørdag 7. januar 2023.

RESULTATER



Heilt på slutten av løpet har Joachim Tranvåg fått et lite forsprang. Bak ser vi Amalie Sæten og Ådne Andersen. Foto: Jorulf Myrene, Vikebladet/Vestposten