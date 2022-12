Hun vet ikke helt om hun skal løpe Kondisløpets romjulsmaraton alene eller sammen med andre.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå for hvor og når jeg skal løpe romjulsmaraton. Kanskje blir det en tur sammen med familie eller venner, men kan hende jeg likegodt registrerer resultatet fra en Parkrun-deltakelse i romjula, sier Brit som har deltatt i hele 65 Parkrun etter at hun begynte å løpe i februar 2019. I det siste har det blitt omtrent et Parkrun i uka. I tillegg har hun deltatt i Trondheim Maraton tre til fire ganger, og et par lokale løp i løpet av året.

– Da jeg meldte meg på Kondisløpets romjulsmaraton, tenkte jeg det var en fin motivasjon for å komme meg ut og løpe en gang i løpet av romjula. Jeg har minst mulig planer for romjula, men håper å komme raskt i gang med de vanlige treningsrutinene igjen så snart som mulig over nyttår, sier hun.

Dette er Kondisløpets romjulsmaraton

Kondisløpets romjulsmaraton er et virtuelt løp som kan løpes når og hvor deltakerne ønsker i romjula. Det er tre distanser en kan velge blant; 5-kilometer, halvmaraton og maraton. Du kan løpe løpet alene eller sammen med andre. Det er også mulig å registrere resultatet du har fått fra et ordinært løp i perioden som resultat i Kondisløpets romjulsmaraton.

De som melder seg på Kondisløpets romjulsmaraton, får en bekreftelses-e-post etter påmeldingen der en får beskrivelse på hvordan resultatet fra løpet skal registreres, og deretter laster hver enkelt opp resultatet sitt selv. Resultatlista oppdateres automatisk etter hvert som det lastes inn resultater. Her kan også vi i Kondis bistå.

Trener variert

Brit trener svært variert.

– Totalt blir det to til tre styrkeøkter på treningssenteret i uka, to økter med vanngym, og én økt med vannyoga. I tillegg løper jeg intervaller med Kondistreninga Trondheim og et Parkrun i uka. Jeg pleier også å legge inn en lengre gåtur på 5-20 kilometer, sier hun, og legger til at hun trives aller best med gruppetreningene på land og i vann.

– Det er absolutt mest motiverende å trene sammen med andre, sier hun.

Brit synes dørstokkmila kan være lang innimellom, men har et bevisst forhold til den.

– Når en først har kommet seg ut, uansett vær, er det så godt etterpå. At jeg skal ut og trene sammen med den herlige Kondisgjengen er også til stor hjelp, sier hun.