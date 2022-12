Pressemelding fra arrangøren

Offroad Finnmark. Et fantastisk blodslit, men mestringsfølelsen er euforisk og naturopplevelsene tilsvarende unike.

Finnmarksvidda er en enorm fjellvidde som inngår i Europas største villmarksområde. Syklingen som går hjertet av våre vakre samiske områder skjer i stor grad på gamle postveier og stier, tett på dyrelivet, og sveiper innom flere av de unike småsamfunnene som fortsatt lever i tett samspill med naturen. Det blir aldri mørkt under Offroad Finnmark. Ved midnatt dukker solen ned like under horisonten og kaster magisk lys over landskapet.

Kombinasjonen av arktisk natur og personlig service fra et stort korps av frivillige er Offroad Finnmark sitt varemerke. Finnmarksvidda som attraksjon og Norge, Finnmark og Alta som terrengsykkeldestinasjon har et stort potensiale. Bare spør de som har vært der før. – Offroad Finnmark er et blodslit, men fullt av unike sykkeløyeblikk på fantastiske stier i en villmark som aldri tar slutt!



Offroad Finnmark (Foto: Arrangøren)



Få en smak av Offroad Finnmark

DNB OF150 er MTB rittet for alle. Det er vårt «Formel 1 ritt» og består av 150 km i tøft terreng med to sjekkpunkt, Áltá og Joatka. Starten går 29. juli kl. 10:00. Men frykt ikke, sjekkpunkt Joatka med 10 minutters obligatorisk pause, etter ca. 78 km er en oase for en hvilken som helst terrengsyklist. Her får du servert deilig mat i magen og med nytt humør fra frivillige og andre deltagere i samme situasjon er du klar for å returnere til Áltá. Der blir du tatt imot som en vinner og du kan kjenne på en mestringsfølelsen du ikke kan kjøpe for penger.

Finishertrøyen har du boks hvis du klarer distansen på 16 timer. Det vil si målgang før kl.02:00 søndag morgen.



Offroad Finnmark 150 km



MTB-rittet passer for både elite og bredde

SmartDok OF300 gir deg og teamet 300 tøffe kilometer. Unik villmark hvor fantastiske opplevelsene står i kø. Blod, svette og tårer opplever de fleste, men også vennskap, relasjoner og minner for livet. Starten går torsdag 3. august kl. 18:00. Etter den obligatoriske runden i Áltá på 26 km. bærer det videre inn på vidda til Tutteberget og deretter til Alta Turlag sin hytte i Bojobeaski og videre til legendariske Šuoššjavri fjellstue. Så er det bare Joatka før du krysser målgangen Áltá. Rittet kalles på folkemunne «The Big Gun» og følges av en hærskare av bekjente, venner, familie, kolleger og andre som utgjør «privat support».

Teamene må ta ut en times obligatorisk hvile på valgfritt sjekkpunkt og du «casher» inn finishertrøyen hvis du klarer tidslimiten på 42 timer.



Grovkart Offroad Finnmark 300



Verdens hardeste terrengritt

Ishavskraft Offroad Finnmark 700 og 700 Solo er av mange «hard core» ultramaraton syklister kåret som verdens hardeste terrengsykkelritt. Starten går mandag 31. juli kl. 18:00. Den 700 km lange løypa sykles sammenhengende fra start til mål. Traseen går gjennom øde områder i Europas siste villmark. Endeløse vidder, myr, elver og høydemeter man ikke tror finnes i Finnmark. Traséen for 2023 går innom elleve sjekkpunkt og fem kommuner.

Fra Áltá går turen over fjellet til Kvænangen kommune, ned spektakulære Gearbbehatura og til Návuonbatha/Kvænangsbotn. Så er det opp over 900 høydemeter over fjellet til Guovdageaidnu/Kautokeino kommune og sjekkpunkt Biedjovággi, før turen går videre til sjekkpunkt Guovdageaidnu/Kautokeino. Etter Obligatorisk hvile blir det å trø på til sjekkpunkt Máze. Fra Máze til sjekkpunkt Šuoššjavri byr det på mye morsom sykling, tekniske stier og noen strekk med stor fart. Så gå turen til Kárášjohka hvor rytterne må ta resten av langhvilen på 9 timer som ikke er tatt ut.

Fra Kárášjohka og til Áltá er det for de raskeste ca. 35 timers sykling som gjenstår. Fra Kárášjohka er det over fjellet på nytt over til sjekkpunkt Skuvvanvárri/Skoganvarre. Her kommer en kraftig stigning på ca. 1 time før man beveger seg i retning sjekkpunkt Bojobeaski, hytta til Alta turlag før det bærer videre til sjekkpunkt Šuoššjavri, sjekkpunkt Joatka og til slutt i mål i Áltá.

Klarer 700 rytterne å komme i mål før lørdag 5. august kl. 12:00 kan de tre på seg finishertrøyen. Da har rytterne vært ute og syklet sammenhengende i 114 timer.



Grovkart Offroad Finnmark 700 km.



LIVE tracking 24/7

Alle ryttere trackes, og kan følges 24/7 på våre hjemmesider hvor de enn befinner seg. Det betyr at spenningen i rittet kan deles av et stort publikum over hele verden. I 2022 satt 20 000 mennesker og fulgte med.



Mer informasjon

Rittets hjemmeside med påmelding

Prisstigning 13. desember 23:59.