Nytt samarbeid med Oslo Bilutleie

Fra og med desember 2022 har vi gleden av å samarbeide med Oslo Bilutleie, slik at du får bedre priser ved behov for leiebil. Perfekt hvis du er på reise, trenger flyttebil eller lignende. Vi har 15 % rabatt på deres ordinære priser.



Oppdatert rabattavtale med Løpetrening.no

Kondis har lenge hatt et samarbeid med Løpetrening.no, hvor våre medlemmer har fått 15 % rabatt. Nå har Løpetrening.no gitt oss og våre medlemmer en enda bedre avtale, som gjør at vi får 25 % rabatt på for eksempel treningsprogrammer. Du kan lese mer om deres tilbud på deres hjemmeside.







