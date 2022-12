For ca. tre uker siden rapporterte vi at Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen tenker å løpe 5 kilometeren Cursa dels Nassos i Barcelona på nyttårsaften. Nå er det også blitt kjent at Karoline Bjerkeli Grøvdal stiller til start i den samme raske 5-kilometerløypa. Til VG forteller hun at hun har et håp om å slå Sifan Hassans Europa-rekord på distansen:

– Enten så går det, eller så går det ikke. Det ville jo være litt defensivt å dra dit uten å prøve. 14.44 er absolutt mulig å slå, sier hun.

På bane har Karoline Bjerkeli Grøvdal løpt så fort som 14.31,07, oppnådd under årets Bislett Games. I gateløp har hun 14.58 som best, satt under Norgesløpet tidligere i høst. Da hadde Karoline nettopp kommet i gang igjen etter en ryggskade som hun pådro seg like før EM i München. Mange vil også huske at hun løp på 14.39 på Maarud i fjor sommer, men det var i ei løype som i ettertid viste seg å være ca. 12 meter for kort. Dermed ble ikke den tida godkjent.

En god pekepinn på formen til Karoline får vi under EM terrengløp som går utenfor Torino nå på søndag. Der er hun regjerende mester, men møter uhyre sterke løpere som Yasmin Can og Konstanze Klosterhalfen.





Karoline Bjerkeli Grøvdal i rygg på Kristian Bråthen Børve da hun satte norsk rekord på 5 km under Norgesløpet på Jessheim i høst. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)