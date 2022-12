Lagtempoen var organisert som en intervallstart med menn og kvinner for hvert lag hver for seg med fire minutter mellom lagene og kvinnene 30 sekunder etter sine mannlige lagkollegaer ut fra start. Det var tiden for den nest beste mannlige og kvinnelige utøveren over mål som talte i lagkonkurransen.

Ikke alle lag var fulltallige, delvis pga. av sykdom, og telte ikke med i lagkonkurranse, bl.a. Petter Northug jr. som gikk tidlig i konkurransen i ensom majestet under ikke helt optimale forhold i vel 1500 meters høyde med nysnø i sporet fra start.

Petter Northug jr. ble selvsagt viet oppmerksomhet i anledning sin offisielle inntreden i Ski Classisc. (Foto: Ski Classics)



For løperne utenfor lagkonkurransen var motivasjonen å komme i gang med sesongen og komme inn under 20 % bak vinnerlaget for å innkassere de første 50 poengene. Søndag starter den individuelle poengplukkingen for alvor med klatre- og spurtpoeng underveis i det 35 km lange kriteriumsrennet samme sted.

Kampen om seieren i den litt spesielle sesongpremieren stod mellom de svenske lagene Team Engcom, Team Ramudden, Team Eksjöhus og Lager 157 Ski Team i tillegg til norske Team Aker Dæhlie som kilte seg inn på 2. plass blant de svenske lagene, 10 sekunder bak Team Engcon som med 1:01:54 vant med norske Torgeir Sulen Hovland på laget. Team Ramudden på 3. plass var 25 sekunder bak vinnerne. Team Næringsbanken Stora Enso ble nest beste norske lag på 6. plass vel to minutter bak Team Engcons kvartett.



Nystartede Team Aker Dæhlie debuterte med 2. plass. Her det lillehamringen Peter Stakston som tar føringen fra start. (Foto: Ski Classics)

Team Ramudden jublet for 3. plass. (Foto: Ski Classics)



Raskeste herrepar var det svenske stortalentet Alvar Myhlback (16) sammen med Nils Dahlsten fra Lager 157 Ski Team med tiden 28:07 fulgt av Amund Riege og Johannes Eklöf fra Team Ramudden med 28:19 og Team Aker Dæhlie sin sterkeste duo for dagen, Max Novak og Petter Stakston, ytterligere sju sekunder bak.

På damesiden var ikke overraskende Team Engcon med Ida Dahl og Linn Sömskar klart beste med 32:38, ett minutt foran Silje Øyre Slind og Guro Jordheim fra Team Aker Dæhlie. Like deretter fulgte Magni Smedås og Sofie Elebro for Team Eksjöhus.



Morten Eide Pedersen og Team Eksjöhus ble 4. beste lag (Foto: Ski Classics)



Runar Skaug Mathisen og Lager 157 Ski Team ut fra start på veg til 5. plass i teamprologen. (Foto: Ski Classics)

