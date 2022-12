Inov-8 Roclite Ultra G 320

Roclite Ultra G 320 er laget for å gi komfort, grep og beskyttelse for lange løpeturer over mykt, gjørmete underlag så vel som hardpakkete stier. Dette skal være Inov-8 sin første Roclite-sko som har "supermaterialet" grafén (engelsk: graphene) i både yttersålen og mellomsålen. Dette skal gi både bedre grep og bedre støtdemping for lange løpeturer. Yttersålen er utstyrt med gummiknaster på 6 mm. G-FLY Grafen-skummet i mellomsålen skal gi 25 prosent bedre energiretur.



Roclite Ultra G 320: Dette er Inov-8 sin første Roclite-sko som har "supermaterialet" graphene i både yttersålen og mellomsålen.

Vekt: 320 gram

Sålehøyde: 20 mm - 12 mm

Dropp: 8 mm

Pris: 2100 kr



Gummiknotter: Yttersålen til Roclite Ultra G 320 er utstyrt med 6 mm gummiknotter.

Roclite G 315 GTX V2 er beregnet for løping, fotturer og multisport på vinteren. Som navnet GTX indikerer, har skoen Gore-Tex vanntetting for å holde føttene tørre og komfortable. Yttersålen består av G-Grip som er Inov-8s klebrige gummi for godt grep. Gummien er forsterket med Grafén som er verdens sterkeste materiale. Skoen har dessuten 6 mm gummiknotter i yttersålen.



Roclite G 315 GTX V2: Skoen er vanntett og beregnet for allsidig aktivitet på vinteren, som løpeturer, fotturer og multisport.

Vekt: 315 gram

Sålehøyde: 22 mm - 14 mm

Dropp: 8 mm

Pris: 2050 kr

6 mm gummiknotter: I likhet med Roclite Ultra G 320 er også Roclite G 315 GTX V2 utstyrt med 6 mm gummiknotter i yttersålen.