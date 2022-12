I budsjettavtalen som ble vedtatt av byrådet i Bergen denne uken ble det avsatt midler for å få realisert planene som tidligere er lagt for å få en konkurransearena for ski i Bergen. Det er tidligere laget planer for å få utviklet de eksisterende skianleggene på Totland og Frotveit til å bli et anlegg som kan være en regional konkurransearena for ski. Og i budsjettavtalen ble det opprinnelige beløpet som var avsatt til dette formålet øket fra en til fire millioner kroner etter at byrådspartiene hadde blitt enige med opposisjonen om budsjettet.

Planene om en oppgradert konkurransearena for ski i Bergen har eksistert noen år i form av prosjektet "123 Ski i Bergen", som Kondis har skrevet om tidligere.

Prosjektleder Trond Lefdal sier til Fanaposten at de omtrent fikk sjokk av glede da dette var klart at det ikke bare bevilges penger, men at det foreslåtte beløpet firedobles.

Det er Linn Katrin Pilskog (Ap) som er byråd for barnehage, skole og idrett, og Fanaposten siterer henne på hennes ambisjoner for skiidretten i Bergen:

"Jeg ønsker å legge til rette for at skisporten skal få en arena å avholde konkurranser på i Bergen. I gjeldende idrettsplan er det pekt på Frotveit og Totland som områder byrådet ønsker å utvikle til skisport. Byrådet la inn 1 million til utvikling av skiløyper i budsjettforslaget for 2023, i budsjettavtalen er det plusset på ytterligere 3 millioner."

I Bergen er det brukbare forhold for langrenn gjennom vinteren når man kommer litt opp i høyden og mot Gulfjellet, slik som på langrennsløypene på Frotveit og Totland.

Planene som er laget for å ruste Totland opp til en tidsmessig skiarena. (Foto: Fanaposten/Skiforbundet)