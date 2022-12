(ALLE FOTO: STEIN ARNE NEGÅRD)

Fine forhold på Sjusjøen langrennsarena.

Da det endelig var sesongstart for ski-o løperne med sprint på Sjusjøen i lørdag, var det Bjørnar Kvåle som gikk til topps i herreklassen.

-Det gikk bra, sier han selv om løpet som tok ham til toppen av pallen. -Målet i dag var å finne flyten, og gå uten feil. Nå har jeg sett gjennom løypen, og kan konstatere at jeg har gjort mye bra underveis. Det er bare ett strekk hvor jeg kanskje kunne gått litt bedre, fortsetter han.

Med denne gjennomføringen kunne karen fra Brandbu henvise Isak Jonsson og Aslak Heimdal til 2.- og 3. plass med henholdsvis 3 og 7 sekunders margin.

Bjørnar Kvåle, Hadeland OL vant H21.

-Moro å vinne, men i årets første konkurranse søker jeg egentlig bare den gode flyten. En god gjennomføring på kart er det viktigste. Under landslagssamlingen på Skeikampen for et par uker tilbake fikk Kvåle bekreftelse på at han var i rute frem mot helgens konkurranser.

-Det «satt» bra teknisk under den samlingen på Skeikampen, og da var planen å bygge videre på det når vi kom til helgens konkurranser. I dag holdt det i hvert fall til seier i kamp mot resten av den norske eliten. I morgen venter mellomdistanse, og Kvåle har fokus på gjennomføring.

-Det blir ikke noe mindre krevende i morgen, så en må være på tå hev og få med alle kryssene. Det gjelder å telle riktig, og få med seg det man kan.

Går du for ny seier?

-Det blir feil å si at jeg ikke gjør det, svarer Kvåle – og legger til: -En ny seier hadde vært artig.

Isak Jonsson, NTNUI nr 2 H21.

I dameklassen var det utlendingene på besøk som hadde det mest artig og la ubeskjedent nok beslag på de øverste plassene på resultatlisten. Svenske Frida Sandberg vant foran lagvenninnen i det svenske landslaget Linda Lindkvist, med estiske Daisy Kudre-Schnyder på 3. plass.

Deretter er det svenskene som preger resultatlisten før Anna Ulvensøen som beste norske løper på 10. plass med 54 sekunder opp til vinneren.

Frida Sandberg, Säterbygdens OK vant D21.

Anna Ulvensøen, Nydalens SK beste norske dameløper nr. 10.

Juniorklassene i dagens sesongåpning ble vunnet at Ingeborg Roll Mosland og Teodor Mo Hjelseth. Sistnevnte var klart best, og satte standarden i sesongens første konkurranse, da han var nesten minuttet bedre enn andremann på dagens sprint.

Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK vant H17-20.

I morgen er det mulighet for revansje, eller vise at dagens suksess ikke var noen tilfeldighet, når det venter mellomdistanse fra samme arena.

Kilde: Norsk Orientering