Det tilbys to distanser: 175 km Expedition Race og 120 km Adventure Race. Dagsetappene på den lengste distansen ligger på 31 til 60 km og på den korteste 21 til 39 km.

Løpet vil by på en opplevelse av Lofoten til fots fra øst til vest. Spektakulære fjell og rygger, majestetiske fjorder, kritthvite strender, fiskevær og rorbuer, yttersida og innersida under midnattssola. Hele opplevelsen strekker seg over 6 dager og 5 overnattinger på unike, komfortable og historiske steder fra vest til øst; Reine Rorbuer, Nusfjord Arctic Resort, Unstad Arctic Surf, Brustranda Fjordcamping og til slutt Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det tilbys full support, som inkluderer overnatting, måltider og bagasjetransport mellom overnattingsstedene.

– Ideen bak Lofoten Stage Run kom etter å ha snakket med folk som sa de ønsker å løpe gjennom Lofoten, men som av forskjellig grunner ikke har forutsetninger til å klare å løpe 100 miles i ett strekk, sier Kristian Nashoug i The Arctic Triple.

– I tillegg samarbeider vi med en anerkjent ultraløpsfotograf, Ian Corless, som er godt kjent i etappeløpsmiljøet. Han mente at Lofoten var den perfekte lokasjonene for et slikt løp. Lofoten Stage Run tar utgangspunkt i Lofoten Ultra-Trail 100 Miles-traseen hvor vi bryter den ned i fire dagsetapper. Her vil man få en unik mulighet til å bli godt kjent med likesinnede løpere fra hele verden og nyte Lofotnaturen med løpesko på beina, spise god lokalmat og ha komfortable overnattinger på veien, tilføyer Nashoug.

175 km Expedition Race byr på følgende etapper:

Kjerkfjorden – Nusfjord: 39 km

Nusfjord – Unstad: 60 km

Unstad – Rolvsfjorden: 31 km

Rolvsfjorden – Svolvær: 45 km

120 Adventure Race har etappene:

Kjerkfjorden – Nusfjord: 39 km

Haukland Beach – Unstad: 29 km

Unstad – Rolvsfjorden: 31 km

Kleppstad – Svolvær: 21 km

Datoene for Lofoten Stage Run 2023 er 30. mai til 4. juni. De to siste dagene vil samtlige distanser i Lofoten Ultra-Trail gå av stabelen, så deltakerne vil møte mange andre løpere ute i løypa mot slutten av løpet.

For mer info om løpet: www.thearctictriple.com/lofoten-stage-run

Hanne Engen viser løpsglede i et tidligere års arrangement i regi av The Arctic Triple. (Foto: Hallvard Kolltveit)