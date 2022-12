I fjor var det Teresie Hommersand som ble kåret til Årets Eventyrer, etter fire år "Alene på sykkel fra sydspissen av Afrika til nordspissen av Europa". Nå er nye 8 eventyrere nominert til tittelen "Årets Eventyrer" - og en av dem er ultraløper Frode Lein fra Hakadal.

De fleste av Frodes ultraløp er ev den mer ekstreme sorten - nesten som ekspedisjoner - og vi tror absolutt at han har mulighet til å bli kåret som Årets Eventyrer 2022. Blant de øvrige nominerte finner vi Kristin Harila og Erik Bertrand Larsen som kanskje de mest kjente. Avstemningen foregår på nettet, og vinneren utropes på «Eventyraften» i Chateau Neuf 27. januar.

Årets Eventyrer / Eventyraften hjemmeside

Stem HER



Frode Lein. (Foto: Maharaja ultra Marathon / Daniele Frediani)

I forbindelse med nominasjonen svarer Frode blant annet på:

- Hva er noe av det viktigste du har lært om deg selv etter at du startet med ultraløping?

– Jeg har lært at jeg kan. At jeg får det til det jeg vil. Jeg er så heldig som har en frisk kropp, som er mer eller mindre skadefri og som responderer på trening. Og at gjennom variert og kontinuerlig trening og med god planlegging, så kan jeg gjøre det som kan oppleves som umulig eller svært vanskelig, mulig.

Hele intervjuet/nominasjonen leser du her:

Frode Lein – Evighetsmaskinen

Frode søker risiko i eventyrene sine, men jobber også med risikohåndtering i hverdagen som sikkerhetssjef i NAV IT

Du kan lese om eventyrene hans på https://exploringthelimits.com

Frode i Jungle Ultra, Amazonas 2019. (Arrangørfoto)



Fra 110 kilo til evighetsmaskin

Bakgrunnen er ikke ulik mange andre ultraløpere og eventyrere:

- Å springe tok eg opp at i vaksen alder når vekta hadde bikka 110 kilo. Eg ønskte å ha ein sunnare livsstil, betre sjølvkjensle og få eit energioverskot som skulle smitte over på omgivnadene mine. Alt eg trengde for å springe var eit par gode sko og å være i naturen har alltid vore ei tiltrekkingskraft som ga meg ei indre ro.

Med ein arbeidssituasjon der alt hastar av garde og eg tidvis flyt over til å fungere meir enn å leve –begynte eg å ta pausar. Dette er pausar som bryt opp den daglege rytmen med utfordrande eventyr som mål., sier Frode som opprinnelig kommer fra Valderøya utenfor Ålesund – og det høres godt på dialekten ennå.

Mer om Frode:





De fleste av eventyrene til Frode har vi skrevet om på Kondis, bl.a. disse:

Video fra Yukon:



Av «vanlige» ultraløp har Frode blant annet vunnet Oslofjorden Rundt 175 kilometer i 2015, bare tre år etter at han tok opp løpingen og meldte seg inn i Romerike Ultraløperklubb.



Nye eventyr:

I år skal Frode og kjæresten Liss Johansen (samme klubb) på nye eventyr, blant annet et nonstop vinterløp på 400 km i Yukon og 250km høyt oppe i Tianfjellene til sommeren.

Liss og Frode på The Highland Ultra – Knoydart, et tredagers etappeløp i Skottland der de vant teamklassen. (Foto: The Highland Ultra