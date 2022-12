2023 World Athletics Indoor Tour Gold er et innendørsstevne som går den 22. februar i Madrid, og arrangørene melder at Jakob Ingebrigtsen kommer for å prøve å sette verdensrekord på 3000 meter.

Jakob Ingebrigtsen har allerede en verdensrekord på løping innendørs, på 1500 meter som han satte i Lievín i Frankrike i februar i år.

Dette vil være hans første baneløp på spansk jord. Tiden å slå er 7:24,90, som ble satt av Kenyas Daniel Komen i Budapest i 1998. Jakob Ingebrigtsens personlige bestetid på 3000 meter innendørs er på 7:48 fra innendørs-EM i fjor, men han har norgesrekorden på den samme distansen utendørs på 7:27 satt tilbake i 2020. Den tiden er også den nest beste i Europa gjennom alle tider. Norgesrekorden på 3000 meter innendørs er det for øvrig Henrik Ingebrigtsen som har, den lyder på 7:45,54.

Generelt løper man raskere utendørs enn man gjør på en innendørs 200-metersbane.

Det vil bli spennende å se om Jakob Ingebrigtsen klarer å skaffe seg enda en verdensrekord, det er ikke noe i veien med formen hans i vinter i hvert fall, for noen uker siden vant han EM Terrengløp på en overbevisende måte.

Jakob Ingebrigtsen er også regjerende olympisk mester på 1500 meter og han har europarekordene på både 1500, 2000 og 5000 meter.

Jakob Ingebrigtsens løp i Madrid er også omtalt av World Athletics.