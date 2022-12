Det blir gjerne litt stillesitting i romjula, noe som helt sikkert kan være godt for de fleste innimellom. Men jammen kan det være greit å snøre på seg joggeskoene og få seg litt frisk luft etter noen dager i sofaen også.



Trimme i romjula? Fullfør et løp i samme slengen da vel.

Skal du ut å løpe i romjula så kan du kanskje like gjerne delta i et løp samtidig? I vår romjulsmaraton kan du velge mellom tre distanser: 5 kilometer, halvmaraton og maraton. Enn så lenge ser det ut som om den mellomste distansen er den mest populære blant de påmeldte deltakerne.



Starten for løpet gikk i dag, 25. desember, og du har nå nesten en uke på deg til å fullføre en av distansene. Siste frist for påmelding er årets siste dag, 31. desember. Husk at siste frist for å melde inn resultater er 5. januar klokka 23.59.



Meld deg på her





